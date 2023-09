Kāpēc jābeidz apdarīt sīkus darbiņus

Laikos, kad biju apmaksāts produktivitātes entuziasts, tieši šis scenārijs mani biedēja visvairāk. Kaut arī uzskatīju sevi par cilvēku, kas visu izdara, sāpīgi atskārtu, ka visuzcītīgāk darīju nesvarīgos darbus un atliku svarīgos – vai nu uz visiem laikiem, vai brīdi, kad nenovēršams termiņš piespieda mani tos viduvēji un sasteigti pabeigt. E-pasta vēstule no mana laikraksta IT nodaļas ar atgādinājumu regulāri mainīt paroli mudināja mani steidzīgi rīkoties, kaut arī es būtu varējis to ignorēt. (Vārdi "LŪDZU, IZLASĪT" vēstules tematā parasti ir zīme, ka nav vajadzības pūlēties lasīt sekojošo informāciju.) Tikmēr es ignorēju garu ziņa no drauga, kurš nu dzīvoja Ņūdeli, un mēnešiem ilgi plānotu pētījumu svarīgam rakstam, jo pārliecināju sevi, ka šiem darbiem nepieciešama īpaša koncentrēšanās, tātad jāgaida, līdz man būs papilnam brīva laika un mazāk sīku, bet neatliekamu, uzmanību novērsošu darbiņu. Tā vietā es kā centīgs un produktīvs darbinieks veltīju pūles sīkumu apdarīšanai. Kā izrādījās, tie aizņēma visu dienu, nākamajā rītā tik un tā radās jauni, un nekad nepienāca laiks Ņūdeli vēstules atbildei vai nozīmīgā raksta pētījumam. Šādi var izniekot gadus, sistemātiski atliekot tieši vissvarīgāko.