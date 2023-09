"VEF KVARTĀLS" ar pietāti pret industriālo mantojumu atjauno vēsturiskās rūpnīcas VEF ēkas un teritoriju, radot mūsdienīgu vidi biznesam, jaunām idejām un laikmetīgiem kultūras notikumiem. "Katrā atjaunotajā ēkā, katrā sakārtotajā korpusā mēs cenšamies saglabāt industriālo piegaršu," saka VEF kvartāla valdes loceklis Māris Alberts. "Cenšamies rīkoties tā, lai neizmetam ārā nevienu veco ķieģeli, saglabājam katru dēļa galu, katru dzelzs gabalu. Tādā veidā mēs saglabājam vēsturi, samazinām būvizmaksas un radām arhitektonisko smeķi. Cilvēkiem jau svarīgas ir sajūtas."

"VEF ir bijis viens no lielākajiem Latvijas uzņēmumiem, un tā vēsture nav atdalāma no mūsu pašu, mūsu vecāku un vecvecāku pieredzētā. Lai gan VEF kā ražošanas uzņēmums ir beidzis pastāvēt 20. gadsimta 90. gadu beigās, šajā teritorijā joprojām ir jūtams radošais, inovatīvais gars, kas liek domāt par pēctecību. Daudzi VEF apkaimē strādājošie jaunie informācijas tehnoloģiju uzņēmumi iedvesmojas no kādreizējiem rūpnīcas sasniegumiem, par jauno uzņēmumu mājvietu izvēloties tieši VEF KVARTĀLU." stāsta VEF vēstures muzeja pārstāvji.