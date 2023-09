Blīvi apdzīvotās Latvijas pilsētu apkaimēs apkures sezonā pasliktinās gaisa kvalitāte, jo daudzas mājsaimniecības apsilda savus mājokļus ar novecojušām, neefektīvām un gaisu piesārņojošām apkures iekārtām. Lai mūsu valstī samazinātu gaisa piesārņojuma negatīvo ietekmi, ko veicina šādas apkures iekārtas, aptuveni 1200 mājsaimniecībām pilsētās būs iespēja pāriet uz videi draudzīgākiem apkures variantiem, ko finansēs no jaunās Eiropas Savienības (ES) fondu grantu programmas 12,44 milj. eiro apmērā.

Tā ļaus arī uzlabot individuālo siltumapgādes sistēmu efektivitāti, t.sk., pieslēdzoties efektīvām centralizētajām siltumapgādes sistēmām. Mājsaimniecības apkures iekārtu nomaiņai varēs saņemt līdzfinansējumu no 50 līdz pat 95% no projekta izmaksām.

Latvijā gaisa kvalitātes monitorings tiek veikts Rīgā, Ventspilī, Liepājā, Rēzeknē un divās lauku fona stacijās, kas izvietotas Liepājas un Cēsu novados. Lielākā daļa no Latvijas emisijām fiksēta Rīgā un tās apkārtnē, kā arī citās lielākajās pilsētās, piemēram, Liepājā un Rēzeknē. Par to liecina gaisa kvalitātes mērījumu stacijās saņemtie rezultāti, kas tiek salīdzināti ar Pasaules Veselības organizācijas standartiem atbilstošu gaisa kvalitāti.