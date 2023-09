Vai ir iespējams iegādāties divus saldējumus un par to iegūt jaunu "Skoda Kamiq"? Atbilde ir – jā! Lai to izdarītu, jums vienkārši jāiepērkas jebkurā no "Mego" veikaliem visā Latvijā, jāreģistrē čeks dalībai loterijā un jāgaida izloze, kurā kāds kļūs par veiksminieku.

Šī gada 14. septembrī automobiļu salonā "Green Motors" notika vislatvijas "Mego" loterijas galvenās balvas – pavisam jaunas, oranžas "Škoda Kamiq" – pasniegšanas ceremonija. Šajā loterijā balvu guva Aelitas čeks: iegādājoties divus saldējumus "Rūjiena" un reģistrējot pirkuma čeku, viņa kļuva par jaunas automašīnas un citu balvu īpašnieci, ko uzvarētājai gādīgi bija sagatavojuši "Mego" piegādātāji un partneri. Jāatzīmē, ka Aelita ir uzticīga pircēja. Pirms gada viņa "Mego" loterijā jau laimēja dāvanu karti, bet šogad, loterijas laikā reģistrējot septiņus čekus, Aelita ieguva galveno balvu.

"Protams, ir ļoti patīkami laimēt šādu balvu, pat neticēju, ka kaut kas tāds ir iespējams. Es parasti nepiedalos lielās izlozēs, kā Latvijas Loto, bet man patīk piedalīties loterijās, ko organizē pārtikas veikali, kuros es pastāvīgi iepērkos – jo to ir ļoti viegli izdarīt. Tāda veiksme kā automašīnas laimēšana ir neticama. Tiesa, es nedaudz esmu piemirsusi, kā braukt ar manuālo pārnesumkārbu, bet tas nekas, apmeklēšu pāris braukšanas nodarbības un labprāt pārvietošos ar jauno auto," sajūtās dalījās Aelita.

Vislatvijas "Mego" loterijas ietvaros tika izspēlētas vairāk nekā 150 balvu. Starp tām bija "Mego" un "Mēness aptieka" dāvanu kartes, savukārt "Evelatus" izlozes dalībniekiem nodrošināja vairākus elektriskos skrejriteņus. Kopējais balvu fonds pārsniedzis 25 tūkstošus eiro.

"Mego" jau cetrpadsmito reizi rīko šādas loterijas. Zīmīgi, ka reģistrēto čeku skaits šogad ir pieaudzis par 30% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu un pārsniedzis trīsdesmit tūkstošus! Galvaspilsētas iedzīvotāji loterijā bijuši visaktīvākie: 35% no visiem loterijas dalībniekiem bija rīdzinieki. Otrajā vietā pēc iesniegto čeku skaita bija Daugavpils, tad Ventspils un Preiļi. Starp citu, Aelitas laimētais auto dosies uz Daugavpili, un pats interesantākais ir, ka šī ir jau trešā automašīna, kas izspēlēta kopā ar "Green Motors" un dosies uz Daugavpili. Acīmredzot tieši tur dzīvo lielākie veiksminieki.

Loterijas apbalvošanas ceremonijā piedalījās arī ilggadējie "Mego" piegādātāji un partneri, kuri katru gadu sagatavo balvu fondu. Piemēram, "Latvijas Maiznieks" pārstāve Lolita Straume pastāstīja, ka uzņēmums labprāt piedalās "Mego" loterijās, jo viņiem patīk izmantot katru iespēju iepriecināt pircējus. "Šogad mūsu produkti nav izrādījušies iekļauti laimīgajā čekā, tas bija tāpat arī pagājušajā gadā un vēl pāris reizes pirms tam, taču mēs vienmēr esam ļoti priecīgi piedalīties loterijā un nodrošināt balvu fondu. Mums ir daudz spēcīgu zīmolu, un mēs turpināsim tos pārstāvēt "Mego" mazumtirdzniecības ķēdes veikalos, lai klientiem būtu iespēja iegādāties vietējos augstas kvalitātes produktus."

"Konig Distribution" – kompānijas, kas "Mego" piegādā arī saldējumu "Rūjiena", kas bija nopirkts laimīgajā čekā – pārstāve pastāstīja, ka jau 15 gadus sadarbojas ar "Mego". "Katru gadu loterijas ietvaros mēs piedāvājam dažādu zīmolu produktus: no vienas puses, tas dod iespēju nodrošināt patīkamu iepirkšanās procesu tīkla pircējiem, un, no otras puses, labāk iepazīstināt pircējus ar jauniem zīmoliem, kad mūsu sortiments paplašinās. Tātad mums tā ir abpusēji izdevīga sadarbība."

Savukārt "Green Motors" mārketinga vadītāja Ieva Siugale pastāstīja, ka ir priecīga sadarboties ar "Mego". "Šī ir jau piektā automašīna, ko mēs izspēlējam kopā, un tā noteikti nav pēdējā." Kopā ar automašīnas atslēgām Ieva pasniedza Aelitai arī stilīgu iepirkumu somu, ar ko būs patīkami doties iepirkties.

Pasākuma organizators un "Mego" veikalu mārketinga vadītājs Aleksandrs Afanasjevs norādīja, ka jau tagad ir iespējams piedalīties jaunā loterijā, kurā galvenā balva atkal būs ērta "Škoda" no "Green Motors": "Jaunā rudens loterija, kurā var piedalīties, reģistrējot pirkuma čeku, sākās 11. septembrī. Mēs izspēlēsim 200 balvas, starp tām būs pavisam jauna zilas krāsas "Škoda Kamiq", kas noteikti iepriecinās kādu no mūsu pircējiem".

"Esam īpaši priecīgi apbalvot loterijas uzvarētāju septembrī, jo tieši septembrī "Mego" svin savu dzimšanas dienu. Šogad veikalu ķēdei aprit 24 gadi, bet nākamgad mūs sagaida skaista 25 gadu jubileja. Jau tagad mēs gatavojam daudz pārsteigumu, taču pagaidām šī procesa detaļas glabājam noslēpumā," piebilda tirdzniecības tīkla "Mego" pārstāvis.

