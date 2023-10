Viens no vadošajiem elektrovairumtirdzniecības uzņēmumiem Latvijā SIA "Baltijas Elektro Sabiedrība" pēc klientu pasūtījuma šobrīd īsteno 15 saules parku projektus 60 miljonu eiro apmērā. Kā norāda uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Edgars Bergholcs, zaļā enerģija šsobrīd ir kļuvusi par pieprasītāko investīciju objektu, un var prognozēt, ka investoru uzmanība turpinās koncentrēties šajā virzienā.

Kā lielāko projektu, kura īstenošanas mērķis ir darbības attīstīšana atjaunojamo energoresursu nišā un saražotās elektroenerģijas tirdzniecība, var minēt saules parku izveidi ar kopējo jaudu 30,3 MW, kurā 21 miljonu eiro ir investējusi "Rietumu Banka". Šobrīd tas tiek nodots ekspluatācijā. Viens no objektiem šī apjomīgā projekta ietvaros ir saules elektrostacija "Aleksandriņi", kas atrodas Salaspilī ar kopējo jaudu 11 MW.

Ka atzīmē "Rietumu Bankas" valdes priekšsēdētāja Jeļena Buraja: "Zaļās enerģijas projektu finansēšana ir viena no mūsu prioritātēm. Šai nozarei ir augsts potenciāls, un tā neapšaubāmi ietekmēs mūsu nākotni. Mēs ļoti pozitīvi vērtējam sadarbību ar "Baltijas Elektro Sabiedrību" un plānojam attīstīt saules parku izveides projektus arī nākotnē."

Edgars Bergholcs, "Baltijas Elektro Sabiedrība" valdes priekšsēdētājs norāda, ka šī ir tikai daļa no projektiem, kuru attīstīšanā piedalās uzņēmums: "Enerģētikas projekti jau daudzus gadus ārvalstīs ir pievilcīgs sektors investoriem, bet Latvijā to popularitāte nebija līdzvērtīga. Šobrīd karš Ukrainā ir mainījis šo situāciju, un arvien vairāk investoru raugās atjaunojamo energoresursu virzienā, kam būtu augsts nākotnes potenciāls. Latvijai šajā jomā vēl ir neapgūts potenciāls. Turklāt saules parku investoriem ir svarīga saules paneļu kvalitāte – viņiem ir būtiski, lai tie labi kalpotu ilgtermiņā. Tā ir atšķirība no privātmāju saules paneļu nišas, kur bieži pircējs izvēlas lētāko piedāvājumu, ietaupot uz kvalitāti un pēc garantijas apkalpošanu."