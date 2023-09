Uzņēmumi visā pasaulē, tostarp 'Mars', pasaulē vadošais pārtikas, šokolādes, košļājamo gumiju, augļu dražeju izstrādājumu un mājdzīvnieku barības ražotājs, arvien vairāk apzinās, cik svarīgi ir radīt iekļaujošu darba vidi, kas atbalsta gan vīriešus, gan sievietes, viņiem kļūstot par vecākiem. Piemēram, hibrīda darba modelis var palīdzēt ne vien lauzt stereotipus par bērnu aprūpes pienākumiem, bet arī pavērt ceļu dzimumu līdztiesībai. 'Mars' jau šobrīd strādā, lai paātrinātu savu apņemšanos uzņēmuma darba vietās un kopienās īstenot visaptverošu iekļaujošas un daudzveidīgas darba vides stratēģiju 'Inclusion and Diversity Strategy', kā arī iedrošina citus uzņēmumus veidot iekļaujošu darba vidi, kas atbalsta vecākus.

"Darbavietām ir ļoti svarīgi vienlīdzīgi atbalstīt abus dzimumus, lai nodrošinātu, ka gan sievietes, gan vīrieši var pilnībā izmantot savu potenciālu. Piemēram, viens no veidiem ir veicināt hibrīdmodeļa darba režīmu, kas var palīdzēt veidot vienlīdzīgāku un iekļaujošāku darba vidi. Tas ļauj gan vīriešiem, gan sievietēm efektīvāk līdzsvarot savus profesionālos un vecāku pienākumus. Sniedzot iespēju strādāt hibrīdmodelī, mēs raidām spēcīgu vēstījumu vecākiem, ka bērna audzināšana ir viņu kopīga atbildība," skaidro Roberts Mednis, 'Mars' pārdošanas vadītājs Baltijas valstīs. Viņš papildina: "Piemēram, 'Mars' darbinieki var brīvi izvēlēties, kad strādāt birojā un kad strādāt attālināti no mājām, paši veidojot sev piemērotu, veselīgu darba un privātās dzīves līdzsvaru."

'Mars' veiktā pētījumā 'Here to be Heard' atklāts, ka, pēc 79% sieviešu domām, lai pilnībā izmantotu savu potenciālu, ir jāizbeidz kaitīgie dzimumu stereotipi, tostarp tie, kas attiecas uz bērnu audzināšanu. "Daudzas uzņēmējdarbības vides noliedz dzimumu stereotipu pastāvēšanu, tāpēc to atzīšana ir pirmais solis, lai nojauktu tā dēvētos 'stikla griestus'. Cildinot iekļaujošas un daudzveidīgas darba vides iniciatīvas un mērķus, mudinot sievietes uzņemties vadošās lomas uzņēmumos, atbalstot abus strādājošos vecākus un ļaujot elastīgi strādāt, kā arī nodrošinot vienlīdzīga atalgojuma un tiesību piešķiršanu visiem dzimumiem, ir būtiskākie pasākumi dzimumu stereotipu laušanā, kas būtu jāveic visiem uzņēmumiem,' atzīst Roberts Mednis.