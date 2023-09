4. un 5. oktobrī Rīgā, viesnīcā "Radisson BLU Latvija" un tiešsaistē cyberchess.lv, jau desmito reizi notiks starptautiskā kiberdrošības konference CyberChess 2023. Tas ir viens no nozīmīgākajiem kiberdrošībai veltītajiem notikumiem Baltijā, kas ik gadu piesaista simtiem kiberdrošības entuziastu klātienē un attālināti, dodot iespēju vienuviet dzirdēt pasaules un Baltijas līmeņa kiberdrošības ekspertus. Programmā – vairāk nekā 60 vietējo un ārvalstu lektoru uzrunas un diskusijas trīs sesijās: stratēģiski politiskajā, tehniskajā un domēna vārdiem veltītajā.

Kiberdrošība attiecināma gan uz katru indivīdu personīgi, gan uz iestāžu, uzņēmumu un valstu drošību. Piemēram, diskusija Management of "digital waste" skar ikvienu, kam jebkad ir bijis domēna vārds, kas lieto e-pastu, apmeklē vietnes un pavada laiku internetā. Domēnu, mārketinga un kiberdrošības nozaru eksperti diskusijā analizēs kas ir digitālie atkritumi, kāda ir to vērtība otrreizējā tirgū, un kā tos pareizi apsaimniekot, lai tie netiktu izmantoti kiberuzbrukumos. Eksperti no Ukrainas dalīsies pieredzē, kā izveidot augstākā drošības līmeņa domēnu kara apstākļos. Savukārt LMT Kiberdrošības daļas vadītājs Mārtiņš Kaļķis pastāstīs par uzņēmuma unikālo pieredzi, veidojot pirmo komercsabiedrības Zemessardzes apakšvienību, kas ir nebijis gadījums Latvijā.

Bet konferences ieskaņā, jau 3. oktobrī, paredzēti specializēti praktiskie semināri CyberChess Training. Šiem semināriem būs atsevišķa reģistrācija, un tajos var piedalīties arī tad, ja pašu konferenci nav plānots apmeklēt. Seminārā Recon, Scanning, and Enumeration Attacks tiks aplūkoti paņēmieni, ko uzbrucēji izmanto, lai atrastu nepilnības tīkla drošībā. Savukārt Cyber Fortress – Build the most resilient ICT security system ir simulācijas spēle, kas sastāv no visefektīvākās IKT vides drošības sistēmas izveidošanas un atbilstošas reakcijas uz dažādiem kibertelpas apdraudējumiem. Ņemot vērā ierobežoto vietu skaitu semināros, dalībai šajās apmācībās priekšroka tiks dota valsts un pašvaldību iestāžu darbiniekiem.