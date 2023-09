Lai godinātu Baltijas ilgtspējīgākos projektus arhitektūrā, būvniecībā un dizainā, konkursa Ilgtspējība arhitektūrā, būvniecībā, dizainā laureāts 2021 – biznesa centrs Origo One – savas durvis vēra Baltijas arhitektiem, būvniekiem un dizaineriem, kuri šogad nominēti vērtīgajai arhitektūras, būvniecības un dizaina balvai.

Konkursa apbalvošanas ceremonija norisinājās 5. septembrī biznesa centrā Origo One, kur uz balvas pasniegšanu pulcējās ilgtspējīgo ēku un objektu projektu pārstāvji no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas.

Linstow Baltic un multifunkcionālā centra Origo komercdirektore Evija Majevska: "Mēs esam gandarīti, ka starptautiskā konkursa Ilgtspējība arhitektūrā, būvniecībā, dizainā 2023 noslēguma ceremonija notika tieši biznesa centrā Origo One, jo pavisam nesen – 2021. gadā – arī t/c Origo paplašinātā ēka un biznesa centrs Origo One tika atzīta par ilgtspējīgāko ēku Latvijā. Mums ir ne tikai jāveicina ilgtspējīgu risinājumu klātbūtne mūsdienu arhitektūrā, bet arī jānovērtē tie, kas, realizējot būvniecības projektus Latvijā un kaimiņvalstīs, ilgtspēju uzskata par būtiskāko no prioritātēm. Tādēļ es priecājos, ka mūsu ilggadējā sadarbības partnera biedrības Building Design and Construction Council rīkotais konkurss, kurš norit nu jau 11. reizi, pēdējos divus gadus aptver ne vien Latvijas, bet arī Baltijas vērtīgākās ēkas un objektus."