Otepē novads atrodas Dienvidigaunijā netālu no Latvijas ziemeļu robežas. Otepē ir pazīstama kā Igaunijas ziemas galvaspilsēta, kas apvieno gan sporta, gan kultūras iespējas, bet ne tikai – Otepē papildus ziemas un vasaras prieku baudīšanai var atklāt lieliskas vietējās garšas. Bet par to visu turpmākajā stāstījumā.

Otepē ir pasakaina vieta ar savu raksturu un dziļu vēsturi – no gleznainā pilskalna līdz Sv. Marijas baznīcai. Otepē pirmo reizi rakstos minēta jau 1116. gadā. Nosaukumā Otepē ("Oti pea" – Ota galva) ietverta pilskalna forma, kas atgādina lāča galvu, un lāča vārds Ots (igauņu kultūrā rotaļu lācēnus mēdz saukt vārdā Ots). Lācis attēlots arī Otepē ģerbonī. Otepē ir bijis senās Ugandas apriņķa centrs. Otepē ir Igaunijas karoga šūpulis, 1884. gadā pilsētas baznīcā tika iesvētīts pirmais zili melni baltais valsts karogs.

Igaunijā populārs ir sakāmvārds: "Pirms dodies uz Parīzi, aizbrauc uz Nūstaku!" Nūstaku ir senais Otepē nosaukums. Sakāmvārds nozīmē, ka, pirms steidzies izpētīt kādu svešu zemi, ir vērts apskatīt tuvējās vietas. Otepē ar savu gleznaino dabu un daudzajiem apskates objektiem tam ir lielisks pierādījums.

Otepē pilsētā, Mäe ielā, atrodas enerģijas stabs, kas vēsta par gaisā virmojošo optimismu un allaž gaida cilvēkus pie sevis uzlādēties.

Otepē Pihajerves ezers jeb tulkojumā Svētezers katrā gadalaikā ir kā brīnišķīga paradīze uz zemes virsas. Ja atrodaties Otepē un meklējat skaistu vietu, kur pavadīt dienu ģimenes lokā, Pihajerve ir īstā vieta. 2023. gadā tika atjaunota Pihajerves pludmale. Pihajerves estrāde ieguva jaunu akmens klājumu, jaunus soliņus un kāpnes. Pludmalē ir uzcelta jauna un par iepriekšējo lielāka peldēšanas laipa, akvatorija bērniem, kā arī uzbērtas baltās smiltis. Atjaunoti ir bērnu rotaļu laukumi, ģērbšanās kabīnes zem nojumes, parka soliņi, izbūvēta jauna sauļošanās terase. Pihajerves parkā atrodas arī dalailamas Tenzina Gjaco memoriāls. Tibetas budisma garīgais līderis Otepē viesojās 1991. gadā. Pihajervē iespēju baudīt dabu un radīt paliekošas atmiņas ir vairāk, nekā jūs varat iedomāties.

Vai esat aktīvās atpūtas entuziasts un sporta fanāts? Dodieties uz Otepē!

Sagatavojieties piedzīvojumam Tehvandi sporta centrā! Tajā var apmeklēt tramplīnlēkšanas K90 skatu platformu, kas nevienu neatstās vienaldzīgu. Vai esat gatavs izpētīt apkārtni? Aujiet kājas un izmēģiniet skrejceļus vai ņemiet velosipēdu un dodieties braucienā pa mūsdienīgu kalnu taku, iznomājiet skrejriteni vai uzspēlējiet disku golfu! Tikpat labi varat izstaipīt kaulus tikko atjaunotajā āra trenažieru zālē vai izmēģināt orientēšanos sporta centra teritorijā.

Iespēju patīkamai laika pavadīšanai svaigā gaisā ir daudz! Turklāt aktīvo atpūtu ērti var apvienot ar ēdiena baudīšanu un nakšņošanu. Tiem, kas vēlas atpūsties un relaksēties pēc saspringtas dienas, pēc iepriekšēja pieraksta pieejami arī skaistumkopšanas pakalpojumi.

Tagad varam doties uz Kēriku sporta kompleksu, kas pretendē uz labākā sporta centra titulu pasaulē. Aktīvā dzīvesveida piekritēji var priecāties, jo Kēriku sporta komplekss ir lieliska vieta gan sporta entuziastiem, gan piedzīvojumu meklētājiem.

Šajā dinamiskajā vietā atrodas ne tikai mūsdienīgs sporta centrs ar dažādām neticamām sporta iespējām, bet arī majestātiskais Harimegi skatu tornis, no kura paveras skats uz Otepē kupolveida ainavu. Harimegi skatu tornis atrodas trīs km attālumā no Kēriku Sangastes virzienā. Torņa augstums ir 28 m, augstākā skatu platforma atrodas 24 m augstumā. No torņa paveras tāls skats līdz Otepē pauguriem un pāri Mazajās Emajegi upes ielejai uz Karulas augstieni. Pie torņa ir atļauta arī telšu uzsliešana. Harimegi ir viens no lielākajiem Otepē augstienes plato kalniem (211 m virs jūras līmeņa). Harimegi kalnu ir vērts apmeklēt ikvienam, kurš iegriezies Otepē apkaimē. 19. gadsimta sākumā ģeodēziskos uzmērījumus šeit veica starptautiski atzītais astronoms un ģeodēzists Frīdrihs Georgs Vilhelms Strūve (1793.–1864.).

Kēriku pārgājienu takas

Vasarā var doties pārgājienos pa Kēriku sporta takām, bet ziemā slēpot pa Otepē augstienes nogāzēm un ielejām. Interesentiem pieejamas trīs pārgājienu takas – 5 km skriešanas taka, 2,3 km aplis apkārt ezeram un 4,6 km Seinamegi trase. Slēpošanas, skriešanas, riteņbraukšanas un pārgājienu takas ir atzīmētas ar norādēm, un, šķērsojot tās, jūs vienmēr droši atgriezīsieties sākuma punktā. Seinamegi trase daudz azarta piedāvā īpaši ekstrēmā sporta entuziastiem. Kekoses pārgājienu taku iespējams šķērsot arī ar velosipēdu. Tāpat iespējams braukt pa veloceļu maršrutā Kēriku-Pihajerve-Kēriku. Trases kartes var atrast Kēriku sporta kompleksa mājaslapā.

Kēriku sporta kompleksā ir pārgājienu takas, peldvietas, pirtis, bumbu spēles laukumi un daudzpusīgs bērnu rotaļu laukums. Turklāt kompleksā iespējams organizēt nometnes un treniņus, kā arī izmitināšanu un ēdināšanu. Brīnišķīgi! Viss nepieciešamais vienuviet!

Esam nonākuši vietā, kur Otepē var saņemt krietnu adrenalīna devu – Otepē Piedzīvojumu parkā, kas atrodas turpat blakus Tehvandi sporta centram un gaida ekstrēmo sporta veidu entuziastus. Ja esat pietiekami drosmīgs, dodieties 350 metrus garā lidojumā un izbaudiet vēl neredzētus skatus! Tikai nedaudzas vietas var piedāvāt alternatīvu šādai pieredzei...

Varat doties arī uz Otepē Veikparku, kurp nokļūsiet, dodoties Mazā Munameģa virzienā. Veikparkā var nomāt atbilstošu aprīkojumu un veikt aizraujošas piruetes virs ūdens. Ja vēlaties asākas sajūtas, jau otro gadu bezsniega sezonā apmeklētājiem ir atvērts Mazā Munameģa Kalnu slēpošanas centrs, kur, braucot ar pacēlāju, var baudīt burvīgus skatus uz tuvējo apkārtni. Un protams – ekstrēmo sporta veidu cienītājiem ir iespēja ar kalnu velosipēdiem traukties lejā no kalna.

Otepē ir aktīva arī bezsniega periodā, kad darbojas arī otrs kalnu slēpošanas centrs – Kūtsemegi Atpūtas centrs. Izbaudiet disku golfu parkā, kas atrodas Kūtsemegi kalna virsotnē! Līkumotās nogāzes toties aicina visus kaislīgos golfa spēlētājus demonstrēt savus metienus Otepē Golfa centrā, kurā turklāt var baudīt arī gleznainu ainavu.

Otepē – lielisku garšu mājvieta

Igaunija ir labas pārtikas valsts. Otepē ir daudz lielisku vietu, kur ieturēt maltīti. Vairākas no tām ieguvušas prestižas restorānu balvas. Tas arī ir viens no iemesliem, kāpēc rudens sezonā apmeklēt Otepē! No 12. līdz 22. oktobrim aicinām uz restorānu festivālu "Otepē garšas".

Festivāls "Otepē garšas" ir balstīts uz pašrades ideju. Tas nozīmē, ka galdā vislabākajā veidā tiek pasniegts vietējo šefpavāru iecienīto maltīšu izpildījums. Protams, arī saldummīļi nav aizmirsti, tādēļ garšu baudītājiem noteikti ir vērts atstāt vietu arī desertam.

Trīs kārtu īpašās ēdienkartes cena ir 24–29 eiro, un galdiņš jārezervē vismaz dienu iepriekš!

Apskatiet, kādas ir Otepē reģiona ēdināšanas vietas, kuras festivālā pārsteigs ar savu īpašo ēdienkarti!

1. "Ugandi Resto"

"Laime ir dzīvesveids!" ir "Ugandi Resto" vadmotīvs. Restorāns, kas atrodas pašā Otepes centrā, ir pazīstams ar savu labo ēdienu, patīkamo apkalpošanu un gaumīgo interjeru.

Ēdienu gatavošanā tiek izmantotas svaigas, kvalitatīvas un pēc iespējas pašmāju izejvielas. Restorāns vadās pēc principa, ka ēdienam gan ir jāpiepilda vēders, taču galvenokārt jāizceļ tā garša un kvalitāte. Visā savā darbības laikā restorāns strādā pie tā, lai katrs apmeklētājs, aizbraucot, justos vismaz par gramu laimīgāks nekā atbraucot.

Restorāna nosaukums cēlies no viena Igaunijas sena turīga novada nosaukuma – Ugandi, kura centrs bija Otepē. Interjers godina reģiona bagāto vēsturi un raksturo mūsdienu Otepē. "Ugandi Resto" otrajā stāvā atrodas telpa, ko var saukt par Igaunijas karoga istabu. Tā kā Otepē ir Igaunijas zili melni baltā karoga šūpulis, "Ugandi Resto" īpašnieki otro stāvu veltījuši nacionālajam karogam.

Arī bērni restorānā "Ugandi Resto" vienmēr ir laipni gaidīti. Gardu maltīti tie var izvēlēties no īpašās ēdienkartes bērniem, un, lai gaidīšanas laiks nešķistu pārāk ilgs, telpās iekārtots rotaļu stūrītis, kurā laiks paiet nemanot. Igaunijas daudzbērnu ģimeņu asociācija restorānam "Ugandi Resto" piešķīrusi zelta marķējumu.

2. Pihajerves Spa un atpūtas centrs

Pihajerves Spa un atpūtas centrs atrodas gleznainā Pihajerves ezera krastā. Krogs ar vēsturisku vidi var uzņemt līdz 100 apmeklētājiem. Mājīgā ēdināšanas vietā ar atvērtu grila virtuvi ir patīkami pavadīt laiku ar draugiem, spēlēt biljardu, šautriņas vai gaisa hokeju.

Papildus gardiem ēdieniem arī apkārtējā daba ir gluži maģiska, aicinot šeit pakavēties ilgāk. Ja laikapstākļi nav tie labākie, pēc maltītes krogā var atpūsties Pihajerves Spa un atpūtas centra peldbaseinā vai uzspēlēt boulingu izklaides centrā.

Pihajerves kroga komanda katru dienu sniedz savu ieguldījumu, lai pie viņiem pavadītais laiks apmeklētājam būtu kaut kas vairāk nekā tikai garšīga paēšana. Draudzīgais personāls rūpējas par to, lai apmeklējums būtu īpašs, nodrošinot ērtu uzturēšanos. Tāpat kā mājās, tikai labāk!

Šefpavāra labākie, ar rūpību un mīlestību izvēlētie ēdieni sniegs absolūtu gandarījumu garšas kārpiņām. Ēdienos pēc iespējas vairāk izmantota vietējā, svaigā lauku produkcija, kuras autentiskums ir garantēts – un to var just garšā. No plašā ēdienu un dzērienu klāsta ikviens noteikti atradīs kaut ko sev tīkamu.

3. "Munaka Resto"

"Munaka Resto" ir restorāns ar unikālu un ļoti mājīgu atmosfēru Mazā Munameģa pakājē. Mazā Munameģa slēpošanas centra ilgā vēsture atspoguļo to, kā Igaunijas ziemas laika gaitā pakāpeniski kļūst siltākas un īsākas. Pēc zinātnieku domām, līdz pat trešdaļai klimata sasilšanas ir saistīta ar pārtikas rūpniecību. Tāpēc planētas glābšanas ideja un veselīga uztura princips ir īpaši tuvs 'Munaka Resto' komandai.

"Munaka Resto" ēdienkartē ir kaut kas katrai gaumei – vai tā būtu silta brusketa, kas pasūtīta kā uzkoda, vai uzkodu plate, ko baudīt kopā ar draugiem. Protams, pāriet uz pamatēdieniem var arī tūlīt, un piedāvājumā ir, piemēram, sēņu risoto un pasta ar vistu, kas saņēmuši daudz pozitīvu atsauksmju.

Ēdienu klāstu papildina arī vegānas maltītes. Tās ir padarītas par īpaši veselīgām, samazinot augu eļļas, cukura un sāls īpatsvaru ēdienā. Protams, neiztikt arī bez burgeriem, kas tiek pagatavoti uz vietas, un cūkgaļas ribiņām, tāpat var nobaudīt Āfrikas samu un jēra gaļas ēdienus. Un kāpēc gan vakariņas nenoslēgt ar dažiem mutē kūstošiem desertiem?

4. "Edgari Trahter"

"Edgari Trahter" Otepē centrā darbojas jau gandrīz 25 gadus. Šo gadu laikā ir tapusi arī jauna māja, kurā papildus ēstuvei atrodas arī veikals/maiznīca un viesu nams ceļotājiem un atpūtniekiem.

Krodziņš "Edgari Trahter" atrodas "tajā skaistajā sarkano ķieģeļu mājā", kā viesi mēdz teikt. Tā ir patīkami omulīga, bet galvenais – mājīga ēdināšanas vieta. Gaļas ēdienos saimnieki parasti izmanto Otepē gaļas fabrikas produktus. Priekšroka vienmēr tiek dota vietējiem labumiem!

Ēdienkarte tiek veidota atbilstoši sezonai un nereti tiek sastādītas arī īpašās ēdienkartes, lai paplašinātu klāstu un klientiem ļautu izjust krodziņa atmosfēru. Visi "Edgari Trahter" ēdieni ir pārdomāti līdz mazākajai detaļai un gatavoti ar dvēseli. Var droši teikt, ka krodziņa šefpavāri piedāvā ēdienus, kas gatavoti ar mīlestību. Turklāt viņi vienmēr ir gatavi mācīties un izmēģināt jaunas lietas – tāpēc cilvēki ēstuvē atgriežas atkal un atkal.

5. GMP Pihajerves restorāns

GMP Pihajerves restorāna šefpavārs Koits Ūstalu stāsta, ka, atrodoties skaistās Dienvidigaunijas dabas pērļu ieskautā restorāna virtuvē, augstā vērtē ir vietējie labumi un Igaunijas gastronomiskā kultūra.

Cik vien iespējams, vienmēr tiek izmantotas izejvielas, ko izaudzējuši tuvējās apkaimes zemnieki. Tāpat kā daba dzīvo, elpo un attīstās, arī restorāns atrodas vienā ritmā ar dabu.

GMP Pihajerves restorāns vēlas būt labākais draugs saviem viesiem un nodot savu ēdiena filozofiju par labu garšu un tīro dabu. Tāpēc arvien tiek gādāts par to, lai varētu piedāvāt jaunu pieredzi un palikt par uzticamu partneri ikvienam viesim, kas vienmēr tiek sagaidīts ar prieku. Izpratne par skaistuma, garšas un dabas uztveri atspoguļojas pasniegtajās maltītēs.

6. Sangastes Rudzu mājas restorāns

Sangastes Rudzu mājas restorānā tiek piedāvāti ēdieni no slavenajiem "Sangaste" šķirnes rudziem, pašmāju un Dienvidigaunijas reģiona labumiem, sākot no uzkodām līdz desertiem.

Rudzu restorāna misija ir iepazīstināt ar vecāko joprojām audzējamo ziemas rudzu šķirni "Sangaste" un parādīt viesiem, cik daudzpusīgi ir Igaunijas nacionālie rudzi. Tādēļ apmeklētāji tiek iepazīstināti ar dažādiem rudzu ēdieniem – šniceli rudzu panējumā, rudzu un svaigā siera kūku vai kamas dzērienu ar kefīru. Visos rudzu ēdienos tiek izmantoti tikai igauņu rudzu šķirnes "Sangaste" graudi, kas tiek samalti Lonas saimniecības dzirnavās Veru apriņķī.

Festivāla "Otepē garšas" ietvaros ir sagatavota jauna rudens ēdienkarte, kuru tie, kas vēlas, var nobaudīt arī pēc pasākuma, visa rudens garumā.

7. Vidrikes ciema nama restorāns

Vidrikes ciema nams darbojas 19. gadsimta 80. gadu vidū celtajā muižas ēkā, kurā dažādos laikos ir darbojies kopienas centrs, veikals, pasts un bibliotēka. Ciema nama saimniece Killike un krodzinieks Urmass nopirka šo nedaudz apputējušo dārgakmeni pie Vidrikes ezera, lai aizbēgtu no pilsētas kņadas.

Savukārt māja nākamos saimniekus gluži vai aicinājusi tajā iepūst otro elpu un izveidot atpūtas vietu, kur viesiem tiktu piedāvāti arī ēdieni un dzērieni.

Un tā arī notika – 2017. gadā saimnieki atklāja Vidrikes ciema namu, kurā apvienota dzīvespriecīga Itālijas ciema krogu tradīcija un Dienvidigaunijas mierīgais plūdums. Tā ir vieta, kas aicina atvilkt elpu un baudīt. Skaista daba, laba kompānija, lieliskas garšas! Tā vēsta arī Vidrikes ciema nama ģerbonī attēlotais dzīvnieks gliemezis – "aigu om" (Veru dialektā – laiks ir).

Festivālu "Otepē garšas" organizē Otepē pašvaldība sadarbībā ar reģiona uzņēmējiem. Pasākumu atbalsta Otepē pašvaldība.

Aktivitāšu īstenošanu atbalsta pasākuma "Reģionālās iniciatīvas nodarbinātības un uzņēmējdarbības veicināšanai" aktivitātes "Reģionu konkurētspējas stiprināšana" projekts Nr. 2014-2020.5.04.19-0389 "Uzņēmējdarbības aktivitātes pieaugums Valgas apriņķī".

Investīcijas tiek atbalstītas no "EAFRD MAK 2014–2020 Leader" pasākuma un Valgas apriņķa partnerības asociācijas ietvaros.

Informāciju par visiem Otepē restorāniem un ēdināšanas vietām atradīsiet šeit.

Un, protams, nepalaidiet garām lieliskos ziemas pasākumus, kas notiek Otepē! Ziemas sezonā ziemas galvaspilsētas viesus gaida Ziemas nakts dziesmu svētki 2024. gada 20. janvārī, no 9. līdz 11. februārim Tehvandi sporta centrā Pasaules kausa posms divcīņā, februāra sākumā Eiropas pirts maratons un no 23. februāra līdz 2. martam Tehvandi sporta centrā Jauniešu un junioru pasaules kausa izcīņā biatlonā. Otepē novadā ikvienam solās būt interesanti, jo, atklājot Otepē, sapratīsiet, ka tajā ir gluži neierobežotas iespējas aktīvas sezonas pavadīšanai.

Papildu informāciju par Otepē atradīsiet arī Otepē novada mājaslapā un "Facebook" vietnē.

