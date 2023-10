Drīz visi sajutīs Ziemassvētku noskaņu un vēlmi dāvināt dāvanas. Katru gadu viena no populārākajām dāvanām ir smaržas.

Smaržas vienmēr saistītas ar atmiņu, jo tas var mūs atgriezt noteiktā periodā vai vietā, tāpēc smaržas ir arī lieliskas piemiņas lietas īpašiem gadījumiem, piemēram, Ziemassvētkiem, Valentīna dienai, 8. martam, dzimšanas dienām, jubilejām. Vienmēr grūti izvēlēties smaržas, lai tās būtu noturīgas, ekskluzīvas un galvenais – patiktu cilvēkam, kuram dāvina. Viena no šādām izvēlēm ir austrumu smaržas, kuras ir ne tikai spēcīgākas, bet arī noturīgākas. Īstās austrumu smaržas satur dabīgas eļļas (garšvielas, dzintars, muskuss utt.), kuras dabiski saglabājas ilgāk nekā smaržas uz alkohola bāzes. Interesi par austrumu smaržām konstatē arī MARABIKA, kas tirgo austrumu smaržas, klientu plūsma pieaug katru gadu. Tieši MARABIKA bija vieni no pirmajiem, kas Latvijā sāka tirgot arābu smaržas.

Smaržu nams ' MARABIKA ' importē smaržas tieši no Apvienotajiem Arābu Emirātiem (AAE).

"Mūsu iepazīšanās un mīlestība pret austrumu smaržām sākās 2008. gadā, kad jauns vīrietis pirmo reizi kopā ar tēvu devās uz Apvienotajiem Arābu Emirātiem (AAE). Viņš atveda no AAE dažādus unikālus aromātus, kuras bija iepakotas skaistās pudelēs. Par šādu cenu tik skaistas smaržas Lietuvā nopirkt nebija iespējams. Ideja un liela vēlme importēt smaržas no AAE radās uzreiz, taču nebija iespējams to izdarīt, jo bija nepieciešams daudz zināšanu un citu resursu," dalās 'MARABIKA' dibinātāji.