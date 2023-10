Šogad PAROC atzīmē savas darbības 30. gadadienu Latvijā. Trijās desmitgadēs PAROC Latvijā ir ienesis daudz jauninājumu un ideju siltumizolācijas risinājumu attīstībā. Līdzās produktu attīstībai, uzņēmums sniedzis nozīmīgu ieguldījumu zināšanu pārnesē un būvniecības nozares attīstībā.

PAROC mērķis, toreiz un vēl aizvien, ir ieviest un padarīt lietojamus jaunākos izolācijas risinājumus tiem, kam tie ir nepieciešami – patērētājiem. Uzņēmuma specialisti nemitīgi strādā pie produktu attīstības un pielāgošanas mūsdienu prasībām, klimata īpatnībām un patērētāju vajadzībām. Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs stāsta: "PAROC ir viens no pirmajiem ražotajiem, kas Latvijā sāka siltumizolācijas materiālu importu. Gadu gaitā esam aizrautīgi strādājuši, lai attīstītu savus produktus, arvien paplašinot to klāstu un, radot iespējami labākos inovatīvos risinājumus, kas būtu atbilstoši Latvijas klimatam, vietējām būvniecības metodēm un principiem."