Skin Cycling rutīnā nedrīkst aizmirst arī par ādas rīta kopšanu. 'Dažādas aktīvās vielas, kuras klājam uz ādas, mēdz būt fotosensitīvas. Tas nozīmē, ka āda saules ietekmē var kļūt jutīgāka, sausāka. Lai izvairītos no nepatīkamām reakcijām, SPF saturošs krēms ir absolūta nepieciešamība ikdienas ādas kopšanas rutīnā,' uzsver Dr. Bērziņa. Dermatoloģe iesaka lietot SPF saturošu līdzekli katru dienu, jo tas pasargā ādu no kairinājuma, brīvajiem radikāļiem un priekšlaicīgām ādas novecošanās pazīmēm – sausuma, hiperpigmentācijas, krunciņām, kā arī aizsargā no ādas onkoloģiskajām saslimšanām. Jāizvēlas krēms ar augstu aizsardzību, jo, lietojot krēmu ar SPF 50+, mēs maksimāli pasargājam ādu un neriskējam ar saules apdeguma veidošanos. Ādas rīta kopšanas rutīnu ieteicams papildināt arī ar C vitamīnu, spēcīgu antioksidantu, kas aizsargās ādu no brīvajiem radikāļiem, palīdzēs iegūt vienmērīgu ādas toni, samazināt pigmentācijas plankumus, smalkās līnijas un grumbiņas.