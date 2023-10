Latvijā gada aukstajā sezonā ir problēmas ar augstu gaisa mitruma līmeni iekštelpās. Uz logiem veidojas kondensāts, veļa ilgi neizžūst, uz sienām parādās pelējums, ir nepatīkams mitra gaisa klimats.

Atverot logus vai izmantojot ventilācijas sistēmu, var nodrošināt telpas ar svaigu, skābekli saturošu gaisu, taču tas bieži nepalīdz samazināt mitruma līmeni, jo telpā ieplūstošais gaiss arī var būt mitrs. Ar ventilācijas palīdzību var uzlabot gaisu telpā, tikai tad, ja ārā ir sauss gaiss. Latvijā aukstajā sezonā relatīvais mitrums svārstās no 80% līdz 90%. Ieplūstošais aukstais āra gaiss ievērojami atdzesē telpu un tāpēc ir nepieciešams tērēt daudz enerģijas, lai uzsildītu gaisu telpā, bet bieži vien ar esošo apkures sistēmu nepietiek, lai ātri uzsildītu auksto āra gaisu, līdz ar to telpā vienmēr nav komfortabla temperatūra. Turklāt caur atvērtiem logiem telpās iekļūst piesārņojums un trokšņi.

Izvēloties sausinātāju, pievērsiet uzmanību tā īpašībām un ražotāja ieteiktajai kvadratūrai. Vienmēr ir labāk izvēlēties jaudīgāku un efektīvāku ierīci, kas gaisu sausinās vieglāk un ātrāk nekā mazākai kvadratūrai paredzēta ierīce. Nepietiekama žāvēšanas līdzekļa jauda pat ar pastāvīgu darbību nesamazinās lieko mitrumu līdz 50% relatīvā mitruma, kas ir pieņemams cilvēka videi. Piemēram, telpās, kuru platība ir no 60 līdz 70 kvadrātmetriem, nepietiek ar sausinātāju telpām, kas paredzēts telpām no 40 līdz 50 kvadrātmetriem. Tas savāks mitrumu daudz ilgāk laikā, ātrāk nolietosies, palielināsies elektroenerģijas izmaksas un ne vienmēr samazinās mitrumu līdz komforta līmenim. Dzīvojamām telpām, kuru platība ir 70 kvadrātmetri, sausinātājam jāspēj savākt 8–10 litrus ūdens dienā istabas temperatūrā (lielākā daļa ražotāju norāda mitruma savākšanas veiktspēju laboratorijas vidē, t.i. 30 grādi pēc Celsija pie 90% mitruma).

SIA "ORO LATVIJA" ir specializēts uzņēmums ar daudzu gadu pieredzi un visplašāko gaisa sausinātāju piedāvājumu Baltijas valstīs, iesakām no "Wood's" iegādāties pārbaudītus, uzticamus un izturīgus zviedru gaisa sausinātājus. Šī uzņēmuma sausinātāji ir vieni no populārākajiem Eiropā, ir vieni no pārdotākajiem gaisa sausinātājiem, kas ražoti Zviedrijā. "Wood's" sausinātāji ieņem pirmo vietu Zviedrijā notikušajā "Best In Test" konkursā.