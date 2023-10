Šķiet lielākā daļa no mums kādreiz ir fantazējuši par to, kā būtu dzīvot mājoklī, kas pats spēj sevi sakopt un pamostoties no rīta, iepriekšējās dienas nekārtība pazudusi kā uz burvju mājiena. Sakopts un tīrs mājoklis uzlabo ne tikai mūsu fizisko, bet arī garīgo veselību. Saskaņā ar pētījumiem, vide kurā diendienā uzturamies var ietekmēt gan mūsu miega kvalitāti un trauksmes līmeni, gan spēju koncentrēties un vispārējo labsajūtu.

Un, lai gan pagaidām lielāko daļu tīrīšanas un kārtošanas darbus tomēr jāveic mums pašiem, tomēr tiem, kuriem grīdu uzkopšana īpašu prieku nesagādā vai ikdienā tiem atrast laiku ir grūti, lielisks palīgs ir robots putekļu sūcējs.

Būtiskākā robota putekļu sūcēja priekšrocība ir tāda, ka ar to tu varēsi ietaupīt laiku. Tā vietā, lai katru nedēļu pavadītu vairākas stundas grīdas uzkopjot ar standarta putekļu sūcēju vai tvaika slotu, robots putekļu sūcējs grīdas uzkopšanu paveiks tavā vietā, līdz ar to tev atliks vairāk brīva laika ģimenei, draugiem vai savām iemīļotajām nodarbēm.

Kā viedās tehnoloģijas palīdz uzlabot mūsu ikdienu, kā robots putekļu sūcējs atvieglo mājokļa uzkopšanas darbus un kā darbojas ieprogrammētās ierīces uzkopšanas programmas – par to lasi šajā rakstā!

Viedās tehnoloģijas, mūsdienīgāks mājoklis

Sadzīves tehnikas plauktos arvien biežāk parādās iekārtas, kas aprīkotas ar inovatīvām tehnoloģijām un viedajām funkcijām. Ne par velti termins 'Gudrā māja' kļūst arvien aktuālāks. Ne tikai energoefektīvas, bet arī funkcionālas sadzīves un elektroierīces, kuras iespējams savienot vienotā tīklā un vadīt attālināti, ir mūsdienīgas un ilgtspējīgas mājsaimniecības pamatā.

Gan veļas mašīnas, ledusskapjus un saldētavas, gan apgaismojumu, ventilācijas un siltumapgādes sistēmas mūsdienās iespējams vadīt attālināti, tādējādi ietaupot ne tikai savu laiku, bet arī līdzekļus. Savukārt mājokļa uzkopšanas lauciņā mūsdienīgākais risinājums ilgu laiku bija bezvadu ierīču parādīšanās.

Tā tas bija līdz brīdim, kad tirgū parādījās pirmie roboti putekļu sūcēji – viens no ievērojamākajiem tehnoloģiskajiem sasniegumiem, kas radīja pilnīgi jaunu izpratni par to, kā iespējams veikt mājokļa uzkopšanu.

Vairāk brīva laika un tīrāks mājoklis

Šobrīd pieejami neskaitāmi robotizētu putekļu sūcēju modeļi, līdz ar to strauji attīstās arī šo iekārtu tehniskais un funkcionālais risinājums. Taču vēl aizvien nemainīgs paliek iekārtas pamatuzdevums – grīdu uzkopšanu paveikt mūsu vietā. Pateicoties sensoru tehnoloģijai un inteliģentajai programmēšanai, robots putekļu sūcējs klusi slīd pa grīdas virsmām, efektīvi un ātri uzsūcot netīrumus un putekļus.

Šāda ierīce ir lielisks palīgs, ja mājoklī mitinās mājdzīvnieki vai ģimenē ir mazi bērni, kad tīrībai vēlamies pievērst īpašu uzmanību, taču uzkopšanas darbiem atrast brīvu laiku ir sarežģīti. Ar robotu putekļu sūcēju atliek vien ieslēgt pogu un robots pats uzsāks grīdu uzkopšanu, noteiks netīrās zonas, apbrauks šķēršļus un, kad būs nepieciešams, atgriezīsies uzlādes stacijā.

Turklāt ar saderīgas lietotnes palīdzību savā viedtelefonā, iekārtu varēsi vadīt attālināti, tādējādi grīdu uzkopšana kļūs vēl vienkāršāka. Tur vari uzstādīt vēlamo uzkopšanas laiku un iestatīt uzkopšanas zonu, lai pārnākot mājās robots putekļu sūcējs grīdas uzkopšanu būtu jau paveicis.

Jaunākie modeļi aprīkoti arī moderniem tehniskajiem risinājumiem un efektīvāk izvietotām birstēm, kas nodrošina daudz ciešāku piekļuvi stūriem, sienām un mēbeļu vertikālajām virsmām, tādējādi robots atrod un uzkopj putekļus pat grūti piekļūstamās vietās.

Mitrā uzkopšana un paklāju tīrīšana

Ilgu laiku roboti putekļu sūcēji bija paredzēti tikai cieto grīdas segumu uzkopšanai. Taču šobrīd mūsdienīgākie modeļi sniedz iespēju uzkopt arī mīkstos grīdas segumus. Tāpat iespējams iegādāties robotizētus putekļu sūcējus, kas aprīkoti arī ar mitrās uzkopšanas funkciju – ar vienas ierīces palīdzību varēsi paveikt divus darbus. Daudzfunkcionālie modeļi nodrošina iespēju mitro un putekļu uzkopšanu veikt vienlaicīgi.

Speciāli lāzeri un sensori nosaka grīdas seguma veidu un pielāgo grīdas segumam nepieciešamo uzkopšanu. Kad ierīce atpazīst paklāja virsmu, mitrās uzkopšanas birstes tiek paceltas un tiek aktivizēts putekļu uzsūkšanas režīms.

Savukārt, ja kādam ģimenes loceklim konstatēta astma vai alerģija, noderīgs būs modelis, kas aprīkots ar anti-alergēnu sistēmu. Šādi modeļi aprīkoti ar filtriem, kas aiztur 99 % putekļu daļiņas, pelējuma sporas, putekļu ērcītes, kaķu un suņu izcelsmes alergēnus, kas caur attīrīšanās staciju tiek nogādāti noslēgtā, izmetamā netīrumu maisā, novēršot alergēnu nokļūšanu atpakaļ gaisā.

Viedās programmas

Ar modernām tehnoloģijām, integrētu navigācijas sistēmu un speciāliem sensoriem, mūsdienīgākie modeļi vāc un apstrādā telpas vizuālo informāciju, izveidojot precīzu telpas karti un atpazīstot mājokļa istabas. Tas sniedz iespēju izvēlēties konkrētas telpas uzkopšanas režīmu, ja nevēlies, lai robots veic uzkopšanu visā mājoklī.

Sensori, MI (Mākslīgā Intelekta) kameras un lāzeru tehnoloģijas ļauj robotam putekļu sūcējam noteikt arī telpā esošos šķēršļus, lai tas varētu tos uzmanīgi apbraukt, kā arī nosaka grīdas seguma veidu un pielāgo sūkšanas jaudu. Atkarībā no modeļa, ja uzkopšanas laikā ierīcei jāatgriežas uzlādes stacijā, atsākot atkārtotu darbību, ierīce atpazīst zonu, kur uzkopšanas darbi netika paveikti un automātiski uzsāk putekļu uzsūkšanu no vietas, kur tā iepriekš apstājusies.

