„Mēs parūpēsimies par piegādēm un loģistiku, lai Jūs varētu fokusēties uz sava uzņēmuma izaugsmi."

„Ik dienu strādājam ar dažādiem klientiem, tāpēc redzam un zinām viņu galvenās problēmas loģistikas jautājumos. Vēlamies veicināt jauno uzņēmēju zināšanas par to, kā visvieglāk sasniegt savu klientu, izmantojot e-komerciju, kā arī piedāvāt profesionālas konsultācijas, lai netiktu pieļautas kļūdas, ko dažreiz var būt sarežģīti labot," skaidro projekta „Venipak jaunajiem biznesiem" vadītāja Monta Tīkmane, piebilstot, ka šis ir praktisks veids, kā atbalstīt jaunos biznesmeņus viņu pirmajos soļos uz attīstību. „Svarīgākais, ir tas, ka dosim iespēju jaunajiem uzņēmumiem iepazīt mūsu uzņēmumu un nodrošināsim konkursā uzvarējošos uzņēmumus ar bezmakas piegādēm, kā arī kopīgām reklāmas iespējam, lai uzņēmējs vairāk varētu fokusēties uz savu produktu, bet mēs palīdzēt uzņēmumam risināt loģistikas jautājumus."

Lai piedalītos konkursā jaunajiem uzņēmējiem no 11.oktobra līdz 1.novembrim jāaizpilda pieteikuma forma Venipak mājaslapā. Pēc tam šis pieteikums tiks vērtēts pēc to inovatīvajām idejām un oriģinalitātes, ilgtspējības, tirgus potenciāla un ietekmes uz vietējo ekonomiku. Žūrija, kurā darbosies pieci „Venipak" struktūrvienību vadītāji novērtēs katru no kompānijām ar punktiem, pēc kuriem pieci pretendenti ar vislielāko punktu skaitu, tiks atzīti par konkursa uzvarētājiem.