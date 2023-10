Profesionālais dienests bruņotajos spēkos karavīram ir pilna laika pamatdarbs valsts aizsardzībā, kas daļā sabiedrības joprojām asociējas ar to, ka dienestā tiekot pavadītas 24 stundas diennaktī un septiņas dienas nedēļā. Tā nu gluži nav – noteikti atliks laiks sev un ģimenei!

Svarīgākais, ko karavīrs iegūst, ir stabilitāte, tas ir, konkurētspējīgu un motivējošu atlīdzību sākot no 1400 eiro mēnesī pēc nodokļu nomaksas, kā arī plašas sociālās garantijas, tai skaitā valsts apmaksātu veselības aprūpi un pēc atvaļināšanās no dienesta - valsts garantētu izdienas pensiju, kas var sasniegt līdz pat 80 % no saņemtās darba samaksas.