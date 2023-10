Mūsdienu nepārtraukti mainīgā un dinamiskā vide prasa no jauniešiem spēju pielāgoties un attīstīties, lai sekmīgi iekļautos sabiedrībā. Šajā ceļojumā, kur jaunieši saskaras ar dažādiem izaicinājumiem, būtisku atbalstu sniedz jaunatnes darbinieki. Nupat vairāk nekā 120 jaunatnes jomas profesionāļi un darba ar jaunatni eksperti pulcējās konferencē "Nākamais solis darbā ar jaunatni - izaugsmei", lai ne vien uzzinātu jaunatnes jomas aktualitātes un līdzdarbotos, bet arī diskutētu par dažādām svarīgām tēmām, tai skaitā - jaunatnes darbinieka lomu jauniešu izaugsmē.

Jau vairākus gadus jaunatnes jomā Latvijā tikusi apspriesta darba ar jaunatni profesionalizācijas tēma. Tā ietver ne vien dažādu normatīvo aktu sakārtošanu, bet arī daudz plašāku izpratnes veicināšanu par to, kas ir jaunatnes darbinieks, kāda veida izglītību jāsaņem jaunatnes darbiniekam pirms sava darba uzsākšanas un kas tiek sagaidīts no darba ar jaunatni veicējiem gan no jauniešu redzespunkta, gan sabiedrības kopumā. Jāpiemin, ka 2022. gadā katrā pašvaldībā bija vismaz viens jaunatnes lietu speciālists vai jaunatnes darbinieks, kas apliecina jaunatnes jomas nozīmību un nepieciešamību to stiprināt.