Jaunos pedagogus vajag ne tikai sagatavot, bet arī rast risinājumus viņu noturēšanai skolā, jo statistika ir nepielūdzama – skolotāji izvēlas strādāt citās nozarēs un par atgriešanos skolā nedomā. Kas būtu darāms visiem iesaistītajiem – augstskolai, ministrijai, pašvaldībām, skolām?

Latvijas Universitāte (LU) sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) uzsākusi diskusiju ciklu reģionos, lai runātu par pedagogu kvalitātes celšanu un pedagogu sagatavošanu. Pirmajā diskusijā Bauskā 12. oktobrī kā vienu no svarīgiem aspektiem dalībnieki uzsvēra tieši pedagogu noturēšanu skolās, kas nereti nav atkarīga no tā, cik laba alga un kādus bonusus piedāvā pašvaldība. Lielāka nozīme ir drošai un atbalstošai darba videi, sabiedrības attieksmei un iespējām sevi pilnveidot.

Runājot par skolotāju rindu papildināšanu, L. Daniela minēja vairākas iespējas, kā iesaistīt studentus. Jau pašlaik LU studentiem jebkurā studiju programmā kā C daļas jeb izvēles kursu ir iespējams apgūt pedagoģiju, taču, kā atzina PPMF dekāne – gribētāju noteikti būtu vairāk, taču nereti traucēklis ir C daļas kursu nodarbību grafiks, kas sakrīt ar citiem kursiem. "Atzīstu, ka mums nepieciešams sakārtot C daļas kursu sistēmu, lai dažādu tēmu kursi nepārklātos un nerastos situācija, ka sev interesējošo tēmu nevar apgūt, jo tajā pat laikā ir cita nodarbība", sacīja L. Daniela.