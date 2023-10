Nepārprotami jumts ir viena no svarīgākajām mājas sastāvdaļām. Zem droša jumta jūsu māja un mājinieki ir pasargāti no skarbiem laikapstākļiem, kas nereti mēdz mūs piemeklē mūsu klimatiskajos apstākļos. Stipri vēji un pat vētras, lietavas, lieli krusas graudi un smagas sniega segas – jumtam jākalpo kā aizsargam pret visām šīm stihijām. Novārtā atstāta jumta pārbaude un apkope var apdraudēt jūsu mājas drošību, samazināt mājas energoefektivitāti, izraisīt dārgus remontdarbus vai pat pilna jumta nomaiņu. Šajā rakstā mēs aplūkosim metāla jumtu segumu uzturēšanas nozīmi, tās priekšrocības un dažus būtiskus padomus, kā saglabāt jumtu teicamā stāvoklī.

Kādi ir svarīgākie soļi jumta pārbaudē?

Kā veikt jumta un lietus ūdensnoteku sistēmas tīrīšanu?

Parasti ar lietus ūdeni ir pietiekami, lai uzturētu metāla jumta virsmas tīras. Tomēr no kokiem krītošās lapas, skujas un dažādus netīrumus ne vienmēr spēj noskalot lietusūdens, tādēļ tos vajadzētu katru gadu notīrīt. Lietojiet mīkstu birsti un ūdeni vai augstspiediena ūdens strūklu (< 50 bāri). Noturīgākus netīrumus var notīrīt, izmantojot krāsotām virsmām piemērotu tīrīšanas līdzekli, pēc tam jumtu jānoskalo ar tīru ūdeni no augšas uz leju, neaizmirstot izskalot arī teknes. Jāņem vērā, ka nepiemērotu vai pārāk spēcīgu mazgāšanas līdzekļu izmantošana var sabojāt krāsas pārklājumu.

Teknēs un notekcaurulēs mēdz krāties lapas, skujas un citi netīrumi, kas aizsprosto tekni un notekcaurules. Tādēļ ļoti būtiski ir tās iztīrīt, lai nodrošinātu netraucētu ūdens novadīšanu no jumta. Pretējā gadījumā lietus ūdeņiem nav kur palikt un tie plūst pāri, bojājot ēkas fasādi.

Pie jumta apkopes darbiem vēl būtu jāpiemin sniega tīrīšana no jumta. Ja ir uzkrājusies bieza sniega sega un to ir nepieciešams notīrīt no jumta, tad, lai nesabojātu jumta pārklājuma virsmu tīrīšanas laikā, ieteicams atstāt uz jumta nelielu sniega kārtu.