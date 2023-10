Ērti maināms, turklāt energotaupīgs un drošs mājas apgaismojums!

LEDVANCE SMART+ WiFi tehnoloģija dod iespēju pielāgot mājas apgaismojumu savām vajadzībām, tai pat laikā kontrolējot elektroenerģijas patēriņu. SMART+ WiFi tehnoloģiju ir vienkārši lietot. Jūs varat jebkurā laikā un no jebkuras vietas kontrolēt, aptumšot un iestatīt savu apgaismojumu, izmantojot bezmaksas LEDVANCE SMART+ lietotni savā viedtālrunī vai ar Google Home un Amazon Alexa palīdzību, kas dod iespēju regulēt apgaismojumu arī ar balsi. Tagad jaunā SMART+ aplikācija ir arī latviešu valodā! Vienā LEDVANCE lietotnē iespējams integrēt vairākus LEDVANCE produktus: viedās kontaktdakšas, kas palīdz reālā laikā uzraudzīt konkrētas elektroierīces enerģijas patēriņu, ierakstot tās patēriņa vēsturi, viedās spuldzes, kas maina apgaismojumu atbilstoši jūsu vēlmēm, kā arī viedo apgaismojumu, kas ir iestatāms atbilstoši jūsu dienaskārtībai, lai apgaismojums mainītos atkarībā no tā, vai guļat, vai mostaties, vai koncentrējaties, vai atpūšaties, vai nodarbojaties ar ikdienas darbiem. Un to visu var darīt, izmantojot tikai viedtālruni un WiFi, turklāt arī tad, kad esat tālu no mājām.