Kārlis Lejnieks, Latvijas Olimpiskās komitejas ģenerālsekretārs



Mūsdienās arvien vairāk saskaramies ar to, ka bērni jau no agrīna vecumā biežāk priekšroku dod laika pavadīšanai pie ekrāniem, nevis fiziskām aktivitātēm. Digitālā vide gadu no gadu attīstās un tā regulāri tiek pilnveidota, radot jaunas iespējas brīvā laika pavadīšanai tiešsaistē. Turklāt tās stimulējošais saturs ilgstoši spēj noturēt uzmanību un tā ir ātri un ērti pieejama izklaide, kas neprasa pārāk lielu fizisko piepūli. Tas nozīmē, ka aizvien biežāk gan vecākiem, gan sporta pedagogiem rodas grūtības bērnus pārliecināt izkustēties un saskatīt tajā patiesu prieku un labumu. Kā veicināt bērnu un jauniešu vēlmi sportot?