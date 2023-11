Lai piedalītos Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmā, ir jāiesniedz ilgtspējīga un inovatīva ideja, kā arī jāspēj cieši sadarboties. Atbalstam var pieteikties līdz 2024.gada 4.janvārim ļoti dažādās jomās.

Uzmeklējiet savus Igaunijas un Latvijas kontaktus! Sagatavojiet kopīgu darbības plānu un atnāciet uz konsultāciju , kas vienlaikus ir arī projekta iesniegšanas priekšnoteikums. Konsultācijas laikā dosim padomu, kas palīdzēs virzīties tālāk! Projektam, lai sasniegtu rezultātu, ir jābūt ar skaidru redzējumu – lai finansējums nonāktu tur, kur no tā būs vislielākais labums cilvēkiem un videi. Pretendentiem jāzina, ka vairāki pārrobežu programmas atbalsta virzieni ir īpaši labvēlīgi arī visneaizsargātākajām sabiedrības grupām.

Ar iepriekšējā perioda pārrobežu programmas atbalstu tika radīti septiņi veiksmīgi tūrisma produkti. Jau 2016. gadā sāka veidot 1203 km garo, 20 km garos posmos sadalīto Jūrtaku no Lietuvas-Latvijas robežas līdz Igaunijas ziemeļu daļai, ar transporta un nakšņošanas iespējām. Lai pārgājiena dalībniekiem nebūtu jāveic 10 km garš apkārtceļš, 2020. gadā tika atjaunots iekārtais tilts pār Irbes upi. Nesen Jūrtakai tika pievienota arī Lietuva, savienojot visas trīs Baltijas valstis vienotā 1420 km garā maršrutā. Jūrtaka savukārt ir iedvesmojusi arī Mežtakas izveidi Latvijā un pagarinājusi takas tuvumā esošo pakalpojumu sniedzēju tūrisma sezonu.

"Militārais mantojums" ir partnerības projekts, kas iepazīstina ar abu valstu militāro mantojumu. Vēstures entuziasti organizē ekskursijas pa aptuveni 150 padomju militārajiem objektiem, no kuriem daži reiz bija nepieejami pat vietējiem iedzīvotājiem. Igaunijā īpaši daudz šādu slēgto zonu objektu bija piekrastē un salās, mežos ir arī pazemes bunkuri, kuros drosmīgākie var pat pavadīt dažas stundas. Latvijā populāra apskates vieta ir, piemēram, Irbenes lokators.

Viens no simboliskajiem projektiem, kas tapis ar pārrobežu atbalsta palīdzību, ir Valgas-Valkas apvienotais pilsētas centrs ar pievilcīgo gājēju promenādi gar Varžupīti. Valsts robeža, kas līdz tam šķīra pilsētas un šajā vietā izskatījās nekopta, pēc atjaunošanas kļuvusi par modernu un viedu savienojumu. Tagad cilvēkiem patīk šajā vietā pavadīt laiku un fotografēties, un, pateicoties sakoptajai apkārtnei, arī uzņēmējdarbība ir uzņēmusi lielākus apgriezienus.

Viena no pārrobežu atbalsta apakšvirziena pieteicēju prioritātēm ir sabiedrības grupas un organizācijas ar lielāku atstumtības risku – cilvēki ar invaliditāti, seniori, jaunieši. Finansējuma pretendenti var būt tikai juridiskas personas ar sakārtotām finansēm un lietvedību. Kā projekti, kas veicina savstarpējās aktivitātes, īpaši tiek atbalstīti arī kopienu pasākumi; iniciatīvas kultūras un sporta jomā; prasmju attīstība; sabiedrības izpratnes veicināšana par sociālo taisnīgumu, līdzdalību, atbildību un toleranci.

Programmas ceturtās prioritātes mērķis ir stiprināt kultūras un dabas mantojumā balstītas pārrobežu tūrisma pieredzes pievilcību, redzamību un pieejamību visām sabiedrības grupām, ne tikai cilvēkiem ar kustības traucējumiem. Projekta rezultātā, izmantojot sociālās inovācijas un iesaisti, jārada attīstītāka vai jauna pārrobežu visaptveroša apmeklētāju pieredze vai tūrisma pakalpojums. Piemēram, ja tūrisma objekts-pieredze tiek padarīts pieejamāks cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem vai īpašām vajadzībām, šī mērķa grupa ir jāiekļauj arī produkta izstrādes gaitā. Ja iespējams, tas jādara, piedāvājot tūrisma pieredzi. Pieejamība var nozīmēt jaunus atpūtas vietu elementus, lielāka izmēra ekspozīcijas aprakstus, taktilus un VR elementus. Šim nolūkam uz atbalstu var pieteikties visas atbilstošās organizācijas vietējā un reģionālā tūrisma attīstības jomā, kā arī pakalpojumu sniedzēji no privātā sektora.

"Smart Heat" bija veiksmīgs biznesa projekts, kurā tika izstrādāts viedās mājas risinājums, kas būtiski ietaupa enerģiju. Tartu saunas sildītāju ražotājs Huum ir viens no pirmajiem pasaulē, kas elektriskā sildītāja, ventilācijas un tvaicētāja vadību pārcēla uz viedtālruni. Vadības pults tālākai attīstībai tika atrasts sadarbības partneris kaimiņvalstī, un izrādījās, ka abu uzņēmumu prasmes un vajadzības lieliski saskanēja. Latvijas uzņēmuma Istabai ierīču kontrolieri pievienojās centrālajai stacijai ar radiofrekvenci, taču tajā pašā laikā viedās mājas risinājumam pietrūka lietotāja saskarnes ar ekrānu, ar ko varēja palīdzēt Huum. Šāds attīstības darbs ir labi piemērots Eiropas Savienības tirgum – izgudrojumu, kas aizpildīja iepriekšējo tukšumu, drīz vien pamanīja arī citi tirgus dalībnieki. Vadības paneli jau ir ieviesuši arī konkurējoši saunu sildītāju ražotāji Igaunijā un Somijā.

Projektu "Capsules" un "Herbal water" laikā Baltijas valstīs lielākā sadzīves ķīmijas rūpnīca Mayeri Industries AS apvienojās ar Latvijas uzņēmumu SIA Field and Forest, kas Vidzemes reģiona mežos un laukos audzē ārstniecības un aromātiskos augus, kā arī skuju kokus ar spēcīgu aromātu. Jau kādu laiku Mayeri rūpnīca bija meklējusi iespēju sintētiskās smaržvielas savos produktos aizstāt ar dabīgām, kas ir ne tikai videi un cilvēku veselībai draudzīga izvēle, bet arī svarīga konkurences priekšrocība. SIA Field and Forest biorafinēšanas rūpnīcā piemērotu aromātu atrašanai izmanto augstāko tehnoloģiju agrotehniskās un zinātniskās pieejas, sadarbojoties arī ar citiem Eiropas lielajiem rūpniecības uzņēmumiem. Mayeri vēlāk spēra vēl vienu drosmīgu soli un sāka ražot mazgāšanas līdzekļus, kas bagātināti ar dabīgām smaržvielām. Videi draudzīgas sadzīves ķīmijas izmantošana palīdz ievērojami samazināt ikviena cilvēka ekoloģisko pēdu un uzlabot planētas veselību.