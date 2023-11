Mārpagalmi, kas atrodas vienā no Rīgas klusākajiem un pieprasītākajiem rajoniem – Āgenskalnā, no malas izskatās pēc tradicionālas, elegantas jaunceltnes. Tomēr nams ir īpašs ne tikai ar to vien. Šis ir pirmais būvkompānijas un nekustamo īpašumu attīstītāja "YIT LATVIJA" projekts, uz kura jumta uzstādīti saules paneļi, lai dzīvojamajā namā veicinātu energoefektivitāti. Projekts izstrādāts, sadarbojoties ar Latvijas tehnoloģiju uzņēmumu "Tet".