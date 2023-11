Mazāk ir labāk un stilīgāk

Pirms trim gadiem biju izmēģinājusi pirmās "Huawei FreeBuds Pro" austiņas, tāpēc tiešām spēju novērtēt to, ka jauno austiņu dizainā ir īpaši piedomāts pie to ērtas izņemšanas no kastītes. Tāpat tās ir daudz ērtākas valkāšanai – ja atceros, ka pirmās paaudzes "FreeBuds Pro" ķērās aiz šalles (vai sejas maskas gumijas, kas tolaik bija mūsu ikdiena), tad "FreeBuds Pro 3" lieliski pieguļ ausij un ir teju nejūtamas. Izmēģināju tās gan ikdienas pastaigās, gan sporta zālē, gan rosoties pa mājām, un vairākas reizes pieķēru sevi aptaustām, vai kāda no austiņām nav izkritusi, – tieši tik "nejūtamas" ausīs tās ir.