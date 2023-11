Veselīgu miegu mēdz dēvēt par veselības zelta rezervi, jo no tā atkarīga ne tikai mūsu spēja atpūsties un atgūt spēkus, bet arī mūsu spēja uzturēt možu garu un labu veselību. Labs matracis ir viens no galvenajiem šāda reģenerējoša miega sabiedrotajiem, tāpēc ir svarīgi, lai to izvēlamies gudri. Kas ir ortopēdisks matracis un spilvens un kāpēc šīs svarīgās lietas iegādāties salonos Gintaro Mēbeles tieši tagad? Par to vairāk turpinājumā!

Ortopēdisks vai parasts matracis – kāda ir atšķirība?

Veselīgas atpūtas pamatā ir dziļš, netraucēts miegs, nakts atpūta ietekmē mūsu izskatu, enerģijas līmeni un darba spējas. Nav noslēpums, ka matrača kvalitāte ir ārkārtīgi svarīga. Tā ir daudz svarīgāka par pašas gultas kvalitāti, jo tieši matracis ir tas, kurš ietekmē mūsu miega vērtību. Atšķirībā no parasta matrača, ortopēdisks matracis nodrošina atbalsta sistēmu muskuļu un skeleta sistēmai, tas ir nozīmīgs atbalsts asinsrites sistēmai. Laikā, kamēr guļam, ir svarīgi, lai mugurkauls atrastos pareizā stāvoklī un matracis neizdarītu pretspiedienu uz locītavām un asinsvadiem. Šādu matraču izstrādē izmanto īpašus materiālus un tehniku, lai nodrošinātu pareizu pozu gulēšanas laikā un samazinātu pretestības spiedienu, kas lieki noslogo mugurkaulu.

Salona Gintaro Mēbeles matrači ir unikāli. Kādas ir to īpašības?

Foto: salons Gintaro Mēbeles

Salonos Gintaro Mēbeles pieejamo matraču pamatā ir augsto tehnoloģiju putas, kas spēj reaģēt pat uz minimālām spiediena izmaiņām. Tās ļauj maksimāli precīzi pielāgoties guļošā cilvēka ķermenim. Šķērsgriezumā šie matrači izskatās kā kārtainās kūkas, kur katrai kārtai ir sava īpašā nozīme. Piemēram, putas ar atvēsinošu efektu ir piemērotas cilvēkiem, kuriem miega laikā raksturīga svīšana. Putas ar turmalīna daļiņām palīdz atbrīvot cilvēka ķermenī uzkrāto statisko spriedzi, kas var ietekmēt pašsajūtu un pat izraisīt galvassāpes. Šādi matrači ir īpaši piemēroti cilvēkiem, kas dienas laikā strādā tehnoloģisku ierīču, piemēram, datora tuvumā. Unikalitāte raksturīga ne tikai matraču iekškārtām, bet arī to pārvalkiem. Piemēram, ir modeļi, kuru pārvalkā ir impregnēta ēteriska lavandas eļļa – šāds pārvalks palīdzoši iedarbojas, ja nepieciešams nomierinošs un relaksējošs efekts, tas labvēlīgi ietekmē iemigšanu, nervu sistēmas nomierināšanu un palielina miera sajūtu. Savukārt, matraču pārvalki, kuros ir sudraba joni, iznīcina tajos esošās baktērijas un smakas. Ir arī matrači ar tādiem pārvalkiem, kuru tekstila reljefs veicina asins cirkulāciju – tie ir neaizvietojami cilvēkiem ar asins cirkulācijas problēmām, varikozi un tendenci uz tūsku. Visi iepriekš minētie matrači ir uzticami un ilgtspējīgi, to iekšpusē neuzkrājas putekļi un mitrums, kas ļauj uzturēt augstu matrača higiēnu visā tā kalpošanas laikā. Papildu komfortu nodrošina fakts, ka šie matrači absorbē arī svārstības – tas nozīmē, ka otrai pusītei apguļoties blakus gultā, svārstības būs mazāk jūtamas un tāpēc būs mazāk traucējošas. Ļoti svarīga salona Gintaro Mēbeles matraču atšķirība ir fakts, ka visi matraču ražošanā izmantotie materiāli ir no Itālijas un Šveices ražotājiem, kas garantē visaugstākos standartus un tāpēc tie ir absolūti droši pat visjutīgākajiem cilvēkiem. Šie materiāli neizdala nekādas vielas un ir pilnībā hipoalerģiski.

Kāpēc ortopēdisku matraci un spilvenu iegādāties tieši tagad?





Foto: salons Gintaro Mēbeles

Salonos Gintaro Mēbeles šobrīd pieejama jauna, unikāla ortopēdisko matraču un spilvenu kolekcija un tai, līdzīgi kā rudens lapām, šobrīd raksturīga pamatīga krišana – visu mēnesi, iegādājoties ortopēdiskos matračus un spilvenus apmeklētājiem tiks nodrošināta 30% atlaide. Šāda pat atlaide šomēnes būs pieejama dažādiem dīvānu un gultu modeļiem, bet pagājušā gada kolekcijām – līdz pat 50% atlaide. Atcerieties – salonos Gintaro Mēbeles var aplūkot plašu, modernu mēbeļu sortimentu, izbaudīt mājīgu atmosfēru un galvenais – lielākā daļa preču ir pieejamas uzreiz un ar ātru piegādi.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!