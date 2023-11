Lielākajā Rīgas ostas konteineru terminālī Baltic Container Terminal (BCT) Kundziņsalā notiek aktīvi piestātnes būvniecības darbi, un ir pabeigta zemūdens darbu sadaļa jauna piestātnes posma būvniecībā. Projektam noslēdzoties, tiks paātrināts kravu iekraušanas un izkraušanas process terminālī, kas paaugstinās termināļa darba efektivitāti un komerciālo konkurētspēju. Ņemot vērā, ka terminālī notiek arī militāro kuģu uzņemšana, palielinot piestātnes kapacitāti, vienlaikus tiek veikts ieguldījums militārās mobilitātes paaugstināšanā un mūsu valsts un NATO kopējās drošības stiprināšanā.

"Var teikt, ka esam paveikuši izaicinošāko un sarežģītāko daļu piestātnes būvniecības procesā - izbūvējuši piestātnes pamata konstrukciju. Lielākā daļa no paveiktā atrodas zem ūdens un nebūs redzama arī zem piestātnes virsbūves, kad tā būs pabeigta. Šajā posmā sarežģītākais ir darbu veikšana uz ūdens, kas prasa nepārtrauktu pielāgošanos mainīgajiem un neprognozējamajiem apstākļiem - vējam, viļņiem, ūdens līmenim. Tāpat, uzsākot darbus, nav iespējams paredzēt, kas atrodas upes gultnē. Piemēram, rievpāļu dzīšanas procesā uzdūrāmies uz šķēršļa - nezināma objekta upes gultnē. Atšķirībā no darbiem uz zemes, upē to nav iespējams atrakt un apskatīt. Nācās piesaistīt ūdenslīdējus un speciālu tehniku, ar kuru palīdzību izdevās šķērsli izcelt", stāsta AS "BMGS" būvdarbu vadītājs Dmitrijs Bulkins.