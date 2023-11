2023. gadā Tallina lepojas ar Eiropas Zaļās galvaspilsētas statusu. No 13. līdz 17. novembrim pilsētā paredzēts viens no galvenajiem notikumiem – "Greentech Week". Šis notikums izgaismos Tallinas centienus virzībā uz ilgtspēju un zaļo tehnoloģiju inovācijām, piesaistot starptautisku uzmanību.

"Greentech Week" ietvaros notiks dažādi pasākumi, tai skaitā "Cleantech Forum Europe", "NEXPO Tallin", "Smart Cities Convention", "Green Governance Conference" un "Balanced Economy Forum". Pasākuma mērķis ir veicināt sadarbību starp zaļo tehnoloģiju speciālistiem un veidot dialogu starp Eiropas pilsētām un uzņēmumiem. Sagaidāms, ka tajā piedalīsies aptuveni 500 investoru, inovatoru un uzņēmēju.

"Greentech Week" ir vairāk nekā pasākums – tas ir atspēriena punkts ceļā uz to, lai Tallina kļūtu par globālu zaļo tehnoloģiju centru. Tallina aicina zaļo tehnoloģiju entuziastus no visas pasaules sanākt kopā, dalīties ar idejām, un palīdzēt radīt ilgtspējīgu nākotni pilsētvidē. Šī nedēļa simbolizē Tallinas vēsturiskās būtības apvienojumu ar tās modernajām zaļajām ambīcijām, veicinot starptautisku sadarbību ilgtspējīgai, uz tehnoloģijām balstītai nākotnei.

"Eiropas Zaļās galvaspilsētas statuss ir devis mums iespēju atvest uz Igauniju zaļo tehnoloģiju pasākumu, un vienu no nozīmīgākajiem zaļo tehnoloģiju forumiem," saka Tallinas pašvaldības vadītājs Mihails Kelvarts (Mihhail Kõlvart). "Pasākuma organizēšana sniedz iespēju Igaunijas zaļo tehnoloģiju uzņēmumiem prezentēt savas idejas nozares speciālistiem, investoriem un publiskajam sektoram," viņš papildina. Noslēgumā Kelvarta kungs piebilst: "Mēs palīdzam gan Tallinas, gan visas Igaunijas uzņēmumiem sasniegt cilvēkus un gūt papildu investīcijas zaļo tehnoloģiju nozarē".

Inovatīvas idejas, tehnoloģijas un risinājumi

Visnovatoriskākās idejas no Eiropas, Āzijas un ASV sastapsies vienkopus Tallinas starptautiskajā tehnoloģiju pasākumā "NEXPO Tallinn" (no 13. līdz 17. novembrim).Izstāde galvenokārt paredzēta uzņēmumiem, kas piedāvā inovatīvas tehnoloģijas un viedo pilsētu risinājumus. Viena no galvenajām izstādes tēmām ir mobilitāte, tomēr pasākumā tiks aplūkotas arī citas tēmas: enerģija un jauda, materiāli un ķīmiskas vielas, resursi un vide, lauksaimniecība un pārtika, un tehnoloģiju attīstība. Ikviens, kas rada jaunu, ilgtspējīgu vērtību pilsēttelpai, ir laipni gaidīts Tallinā 2023. gadā!

"NEXPO" – tehnoloģiju inovācijas no visas pasaules

"NEXPO Tallinn" (13.–17. novembris) ir daļa no Tallinas "Greentech Week". "NEXPO" ir pasākums, kas veltīts pasaules jaunāko zaļo tehnoloģiju inovāciju demonstrēšanai un citu "Greentech Week" pasākumu dalībnieku kontaktu dibināšanai, lai radītu ilgtspējīgāku nākotni. Programmā iekļautas demonstrācijas, diskusijas, darbnīcas un tīklošanas pasākumi. Plašāka informācija ar datumiem un laikiem: https://nexpotallinn.com/program/

"Mēs esam ļoti priecīgi, ka mūsu pašu Tallinas un Igaunijas tehnoloģiju giganti ir izrādījuši interesi par dalību "NEXPO" un aicinām visus, kas to vēl apsver, pievienoties "NEXPO". Un, protams, ikviens ir laipni aicināts piedalīties pašā izstādē novembrī," saka Andress Kaska (Andres Kask), "NEXPO Tallinn" projektu vadītājs.

"Cleantech Forum Europe" – visilgāk notiekošais inovāciju pasākums pasaulē

"Cleantech Forum Europe" notiks 14.–16. novembrim kā papildinājums "NEXPO Tallinn". "Cleantech" forumi ir unikāli, un tie ir visilgāk notiekošie inovāciju pasākumi pasaulē. Pasākumi jau kopš 2002. gada pulcē ietekmīgākos tīro tehnoloģiju jomas inovāciju līderus – biznesa līderus, jaunuzņēmumu un augošu uzņēmumu vadītājus, investorus, valsts iestādes un citus inovāciju resursu jomu dalībniekus. Vairāk informācijas: https://www.cleantech.com/event/cleantech-forum-europe/

"GreenEST Summit" notiks 13. novembrī. Tā ir lielākā zaļo tehnoloģiju konference reģionā, kas izmanto koordinētu tīklu veidošanu, lai apvienotu un veicinātu Igaunijas zaļo tehnoloģiju nozares pārstāvju tīklošanos. Vairāk informācijas: https://www.greenestsummit.org/

"Smart Cities Convention" (14.–15. novembris). Pasākums apvieno ietekmīgus zaļo tehnoloģiju līderus, tai skaitā vadošos darbiniekus, uzņēmumu vadītājus, investorus un valsts iestādes no visas pasaules. Tā ietvaros notiek vienīgais šādā veida pasākums – "Fuck Up Night", kas parāda kļūdu pozitīvo spēku. Tas sniedz iespēju noklausīties to cilvēku stāstus, kuri ir kļūdījušies. Tā ir vieta, kur dalīties un svinēt, nevis nosodīt. Dalībnieki sanāk kopā, lai pastāstītu reālus stāstus par saviem kļūdainajiem lēmumiem un pārrunātu gūtās atziņas. Plašāka informācija: https://onlineexpo.com/en/green-capital-tallinn-smart-cities-convention-2023/programme/

"Green Governance Conference" (16. novembris). Konference pulcēs Baltijas jūras reģiona pilsētu pārstāvjus, kas dalīsies labākajā pieredzē un diskutēs par izaicinājumiem, kas rodas pārejot uz zaļo pārvaldību pilsētā.

"Balanced Economy Forum" (17. novembris) piedāvā nākotnes ekonomikas modeļu piemērus no citām pasaules daļām un mudina Igaunijas lēmumu pieņēmējus konceptualizēt un īstenot līdzsvarotu ekonomikas modeli. Tā ir Igaunijas pirmā līdzsvarotas ekonomikas konference "Elephant in The Room", kas rosina lēmumu pieņēmējus meklēt un ieviest jaunus, videi draudzīgus ekonomikas modeļus.

Pateicoties šiem pasākumiem, uzņēmumiem paveras tāds biznesa un zināšanu potenciāls, kāds līdz šim nav redzēts Tallinā un pat visā Igaunijā. Tallinā ieradīsies vairāk kā 30 pilsētu delegācijas un vairāk kā 2000 zaļo tehnoloģiju entuziastu no visas pasaules. Ielūdzam jūs pievienoties mums un būt daļai no nākotnes pilsētas!

Domā starptautiski – "Test in Tallinn"!

Papildus tam visam, Tallina aicina uzņēmumus testēt to ilgtspējīgos inovāciju risinājumus Igaunijas galvaspilsētā. Iniciatīva "Test in Tallin" aicina uzņēmumus no visas pasaules Tallinas ielās testēt to gudros risinājumus trijās jomās – mobilitāte, energoefektivitāte un atjaunīgā enerģija. Šajās jomās ir vislielākā ietekme un likumdošanas gatavība, un šodienas sadarbība starp pilsētu un vietējiem uzņēmējiem ir bijusi visefektīvākā.

Daži uzņēmumi, kas ir saistīti ar zaļajām inovācijām, un iepriekšējos gados ir testējuši savus produktus Tallinā:

"AuveTech" (https://auve.tech/). Elektriskie un ūdeņraža autonomie transportlīdzekļi un autonomas transporta sistēmas, kas ir izmēģinātas dažādās Tallinas vietās kā "pēdējās jūdzes" risinājumi.

"Bikeep" (https://bikeep.com/). Mikromobilitātes platformas nodrošinātājs, kas ļauj cilvēkiem droši un gudri novietot un uzlādēt velosipēdus, e-velosipēdus un skrejriteņus.

"Clevon autonomous delivery" (https://clevon.com/). Autonomi bezpilota piegādes transportlīdzekļi, kurus var pielāgot, lai pārvadātu jebko un kuri viegli pārvietojas pilsētvidē.

Tallinai un Igaunijai jau ir pozitīvs tēls, kuru radījusi ērtā uzņēmējdarbības veikšana, vide jaunuzņēmumu radīšanai un izaugsmei, un digitālā sabiedrība kopumā. Tallinas spēks ir mūsu mazajā izmērā, elastībā un tehnoloģiskajā atvērtībā.

Pilsēta atbalsta inovatīvu projektu testēšanu pilsētas vidē uz laiku līdz 12 mēnešiem, katru gadījumu izskatot atsevišķi. Lai izstrādātu un izmēģinātu inovatīvus risinājumus, Tallinas pilsēta piedāvā palīdzību, meklējot piemērotas iespējas un vietas (pilsētas īpašumi, būvobjekti, ēkas), nosakot attiecīgās struktūrvienības un kontaktpersonas pilsētas organizācijā inovāciju projektu apstiprināšanai un īstenošanai, kā arī, ja iespējams, nodrošinot nepieciešamos atvērtos datus testa projektu veikšanai. Visi inovatori un zaļo tehnoloģiju nozares uzņēmumi ir laipni aicināti testēt savus produktus Tallinā - pieteikumus var iesniegt jebkurā laikā!

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!