Lai arī labs pārgājienu ekipējums radīts tā, lai izturētu arī prasīgākos un izaicinošākos maršrutus, pat ūdensnecaurlaidīgām jakām un dūnu guļammaisiem pēc pārgājiena ir nepieciešama apkope, lai tie kalpotu iespējami ilgāk.

Pārgājienu gide Stīna Kristal no Igaunijas, kura pieveikusi desmitiem tūkstošu kilometru un kopā ar domubiedrēm un sadarbībā ar zīmolu Fjällräven šogad, izdevusi pārgājienu grāmatu, dalās ar padomiem, kā kopt savu ekipējumu pēc pārgājiena un ko darīt, ja ar to kas atgadās pārgājiena laikā.

Mugursoma

Lai sakoptu un iztīrītu mugursomu, vispirms visu no tās izņemiet uz izkratiet visus gružus un netīrumus, kas varētu būt sakrājušies. Atveriet visas kabatas un nodalījumus, lai pārliecinātos, ka nekur nav aizķērusies pārpalikuši pārtika vai citi atkritumi. Vislabāk to darīt ārā. Vienmēr mazgājiet mugursomu remdenā ūdenī, izmantojot maigu mazgāšanas līdzekli un sūkli vai birsti. Galveno uzmanību vērsiet traipu iztīrīšanai, kad tie parādījušies uz somas, visu mugursomu mazgājiet tikai nepieciešamības gadījumā. Nekad neievietojiet mugursomu veļas mazgājamajā mašīnā vai žāvētājā, jo pat saudzīgas mazgāšanas cikls var sabojāt tās audumu.

Telts

Pēc katra pārgājiena rūpīgi izžāvējiet telti un attīriet telts grīdu no gružiem, zariem vai lapām. Pārliecinieties, ka pēc pārgājiena visi telts mietiņi un stiprinājumi joprojām ir pilnā sastāvā. Lai salabotu teltī radušos caurumus, izmantojiet īpašu vienpusēji līmējamu labošanas lenti. Ja pamanāt, ka no telts šuvju vietām sūcas ūdens, šuves no iekšpuses jāapstrādā ar īpaši tam paredzētu silikona materiālu šuvju blīvēšanai. Telts ārējo daļu vismaz reizi gadā ieteicams apstrādāt ar speciālo kopšanas līdzekli, lai atjaunotu telts ūdensnecaurlaidības īpašības un pagarinātu tās kalpošanas laiku.

Guļammaiss

Atgriežoties no pārgājiena, izklājiet guļammaisu uz grīdas un ļaujiet tam kārtīgi izšūt. Liela daļa guļammaisu visbiežāk pildīti ar dūnu pildījumu, un, tākā dūnas mitruma ietekmē zaudē siltumizolācijas īpašības, tos nav ieteicams mazgāt veļas mazgājamajā mašīnā. Tādēļ guļammaisus ieteicams mazgāt tikai tad, kad tas patiešām nepieciešams, noteikti ievērojot ražotāja dotos norādījumus par kopšanu. Lai guļammaiss nesasmērētos no iekšpuses, izmantojiet guļammaisa palagu, to varēs ērti izmazgāt pēc katra pārgājiena, turklāt tas nodrošinās arī papildu siltumizolāciju. Tā vietā, lai saritinātu un salocītu guļammaisu, ievietojot to glabāšanas maisā, visbiežāk labāk to vienkārši kompresijas maisā iemīcīt, lai izvairītos no dūnu sastāšanās noteiktās vietās, veidojot tukšumus locījumu daļās.

Matracis

Tā kā cilvēka elpa satur vairāk mitruma nekā gaiss, pārgājiena laikā nekad nepiepūtiet matraci ar elpu. Izmantojiet specializētu pumpi vai tā saucamos "pumpēšanas maisus", lai izvairītos no mitruma uzkrāšanās matrača iekšpusē. Glabājiet ar gaisu pildāmos matračus, īpaši pašpiepūšamos, bez kompresijas maisa un ar atvērtu ventili, lai gaiss brīvi varētu izplūst no matrača. Pārgājienā vienmēr turiet matraci mugursomas iekšpusē, nevis piestipriniet to ārpusē, lai pasargātu to no iespējamām skrāpējumiem un citiem bojājumiem. Ja matracī izveidojas caurums, izmantojiet vienpusēju remonta lenti/ielāpu, lai to aizlāpītu.

Apavi

Nav vērtīgāka pārgājiena inventāra par labi ienēsātiem pārgājienu zābakiem, kuriem pēc un lietainiem rudens pārgājieniem nepieciešama rūpīgāka apkope. Sākot pārgājienu zābaku kopšanu, izņemiet apavu šņores un pēdiņas, izkratiet no apaviem gružus un ar apavu birstīti viegli notrausiet no apaviem lielākos netīrumus un dubļus. Šim nolūkam varat izmantot arī siltu ūdeni. Pirms nākamās lietošanas reizes pārliecinieties, ka zābaki ir pilnībā izžuvuši. Ūdensizturīgos pārgājienu zābakus, kad tie izžuvuši, apstrādājiet ar ūdensnecaurlaidību atjaunojošu līdzekli. Ja valkājat ādas pārgājienu zābakus, nekad nežāvējiet tos radiatora vai cita siltuma avota tuvumā, jo tas var izraisīt ādas pārlieku izšūšanu un saraušanos, kas apavus sabojās.

Ūdensizturīgas jakas un pārgājienu bikses

Visbiežāk ūdensnecaurlaidīgs apģērbs mazgājams zemā temperatūrā ar zemiem centrifūgas apgriezieniem, taču vienmēr ievērojot ražotāja norādījumus un ieteikumus. Lai atjaunotu materiāla ūdensizturīgo slāni, nepieciešams karstums, jo karstuma ietekmē ūdensizturīgais pārklājums tiek aktivizēts. Ja mājās ir žāvētājs, varat drēbes ievietot tajā, ja tāda nav, var izmantot gludekli, kas noregulēts zemā temperatūrā, un dvieli, kas novietots starp apģērbu un gludekli. Fjällräven āra apģērbu, kas izgatavots no izturīga G-1000 materiāla, var padarīt vēja un ūdens atgrūdošu ar Greenland Wax vasku, kas izgatavots no bišu vaska un parafīna. Uzklājiet plānu vaska kārtu jakai, biksēm vai somai un karsējiet to ar fēnu vai gludekli, līdz vasks izkūst un iesūcas materiālā. Lai palielinātu mitrumizturības un vēja necaurlaidības īpašības, iespējams uzklāt vairākus slāņus. Tas ne vien nodrošinās aizsardzību pret laikapstākļiem, bet paildzinās arī apģērba mūžu.

Deglis un virtuves piederumi

Esot dabā, karsts ūdens ir liela vērtība, tāpēc, atgriežoties mājās, rūpīgi notīriet degli. Nomazgājiet krūzi, traukus, katliņus, pannas un galda piederumus. Ja pārgājiena laikā ēdiena gatavošanai un tīra ūdens iegūšanai izmantojat ūdens filtru, laiku pa laikam to ieteicams izmērcēt hlora vai etiķa šķīdumā, lai atbrīvotos no baktērijām. Pēc tīrīšanas kārtīgi izskalojiet un izjauciet filtru, izklājiet detaļas uz dvieļa un ļaujiet visam kārtīgi nožūt, lai novērstu pelējuma veidošanos. Tukšās gāzes baloniņus vienmēr glabājiet sausā vietā, vertikāli un prom no tiešiem saules stariem. Nekad neizmetiet tukšos gāzes balonus atkritumos; nogādājiet tos veikalā, kurā tie tika iegādāti, vai uz tuvējo atkritumu savākšanas punktu.

Rāvējslēdzēji

Retos gadījumos pārgājienu aprīkojuma, piemēram, telšu, mugursomu, guļammaisu, pārgājienu bikšu un jaku rāvējslēdzēji var iestrēgt. Tā vietā, lai ar spēku atvilktu rāvējslēdzēju, uz iestrēgušās vietas uzklājiet nedaudz eļļas vai caurspīdīgu lūpu balzāmu un mēģiniet viegli atvērt un aizvērt rāvējslēdzēju.

Nūjas un citi pārgājienu piederumi

Dažkārt par pārgājienu ekipējumu nepieciešams parūpēties arī pārgājiena laikā. Sliktākos gadījumos ekipējums pārgājiena laikā var salūzt. Lai risinātu šādas negaidītas situācijas, ieteikums līdzi ņemt līmlenti. Ja tā būs aizmirsta, dabā būs jādomā radoši – salauztas trekinga nūjas var aizstāt ar izturīga koka nūjām vai telts uzsliešanai izmantot trekinga nūjas. Iegādājoties pārgājiena galda piederumus, ieteicams izvēlēties nerūsējošā tērauda dakšiņas un karotes, vai dabā gājēju vidū iecienīto "spork" jeb dakškaroti, kas sevī apvieno gan dakšu, gan karoti.

