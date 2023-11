Plānojot ar mikroautobusa iegādi saistītos izdevumus, ir jāņem vērā transportlīdzekļa kopējās izmaksas tā ekspluatācijas laikā. Tas sniegs informāciju par iegādājamā transportlīdzekļa reālajām izmaksām.

Aprēķinot transportlīdzekļa iegādes izmaksas, visvienkāršākā pieeja ir koncentrēties tikai uz cenu un ikmēneša līzinga maksājuma summu. Taču tas nedod pilnīgu priekšstatu par galīgajām izmaksām. Veho AS Mercedes-Benz mikroautobusu pārdošanas vadītājs Arvils Jurķelis iesaka aprēķināt transportlīdzekļa kopējās īpašumtiesību izmaksas (TCO – Total cost of ownership) tā ekspluatācijas periodā.

Atlikusī vērtība. No pirkuma cenas jāatskaita lietotā transportlīdzekļa prognozējamā pārdošanas vērtība vai līzinga gadījumā – atlikusī vērtība. Atlikusī vērtība ir svarīgs rādītājs, kas būtiski ietekmē kopējās izmaksas. Jo lielāka ir atlikusī vērtība, jo mazākas ir kopējās izmaksas ekspluatācijas periodā, mazāks ikmēneša līzinga maksājums..

Apdrošināšana un citi maksājumi. OCTA, KASKO apdrošināšanas un transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa summa ir atkarīga no modeļa.

TCO jeb kopējās īpašumtiesību izmaksas veidojas no tabulā norādītajiem skaitļiem visā ekspluatācijas periodā. Tās var aprēķināt kā vidējās izmaksas mēnesī un/vai kā vidējās izmaksas uz kilometru.

Arvils Jurķelis norāda, ka bieži vien cilvēki koncentrējas tikai un vienīgi uz mēneša maksājumu lielumu. Taču visu skaitļu, tostarp atlikušās vērtības, apkopošana TCO aprēķinu tabulā nereti ir ļāvusi klientiem, lemjot par Mercedes-Benz komerctransporta iegādi, paskatīties uz izmaksām no jauna skatpunkta. "Augstāka atlikusī vērtība un zemākas degvielas izmaksas bieži vien pilnībā maina kopainu," viņš skaidro.

Šodien ir aizvien grūtāk atrast un noturēt labus darbiniekus. Katram uzņēmumam ir jādomā par savu cilvēku apmierinātību ar darba apstākļiem. "Nedaudz dārgāks transportlīdzeklis, kas nodrošina lielāku komfortu un labāku vispārējo lietošanas pieredzi, ir viens no darbinieku apmierinātības avotiem," saka Jurķelis. Pēc viņa teiktā, "Mercedes-Benz Vito" gadījumā tam, lai nosvērtu svaru kausus par labu "Vito", bieži vien pietiek ar to, ka klients dodas izmēģinājuma braucienā. Svarīga ir arī transporta līdzekļa piemērošana katra konkrētā darba veikšanai, kam veltām lielu uzmanību no savas puses. Piemērojam piegādājamās mašīnas sadarbībā ar labākajiem Baltijas transporta pārbūves uzņēmumiem un uzņemamies atbildību par veiktu darbu kvalitāti.