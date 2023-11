«World Musicals Fest» divu dienu garumā aicina uz maģisko mūzikla pasauli – žanru, kurā organiski savijas teātris un burleska, vokāls un horeogrāfija, dažādi estrādes un citi mūzikas stili. Plus – krāšņa iluminācija, LED ekrāni un citi unikāli efekti.

«ВEST OF THE BEST»

Festivāla otrajā dienā, 17. decembrī, skatītāji varēs baudīt koncertprogrammu «Labākās pasaules mūziklu dziesmas» – « The Best Songs of World Musicals ».

Tas būs spilgts, efektīvs mūzikls-šovs, kurā skanēs populāri hīti no pasaules mūzikliem un muzikālajām filmām. Tos izpildīs mākslinieki no Latvijas Operas un baleta teātra (Dana Bramane, Marlēna Keine un Juris Ādamsons), no Rīgas M. Čehova Krievu teātra (Veronika Plotņikova, Maksims Busels un Ņikita Osipovs), no Daugavpils teātra (Kristīna Zaharova un Sandis Ulpe) un estrādes dziedātāji Lidija Breska, Jelena Matule un Alekss Silvers. Piedalīsies arī ārzemju zvaigznes ar lielu pieredzi, kas gūta piedaloties Eirāzijas un Amerikas pasaules līmeņa mūziklos – mākslinieki no Francijas Lorāns Bans, Kiara di Bari un Aleksandrs Serrē, vadošie ukraiņu Mūzikla akadēmijas solisti – Aleksandrs Čuvpilo un Aja Sereda-Golduna, ukraiņu duets «Anna-Marija» un mūziklu aktrises Irina Medvedeva un Ilona Kazakeviča.