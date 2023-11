SIA "Averto" ir uzņēmums, kas pārdod preces dārzam, atpūtai, tūrismam un svētkiem. Uzņēmums jau 14 gadus saglabā vadošo pozīciju Latvijas un Baltijas tirgū, vienlaikus turpinot nostiprināt pozīcijas arī Eiropā. SIA "Averto" ar savu tiešsaistes veikalu e-komercijā darbojas jau kopš 2010. gada, tomēr pievienošanās 220.lv Marketplace 2020.gadā, ir viens no virzieniem, kas ļāvis paplašināt klientu bāzi visās trīs Baltijas valstīs.

SIA "Averto" valdes locekle Brigita Rībena atklāj, ka viens no uzņēmuma trumpjiem ir sortimentā pieejamās kvalitatīvās preces, kas tiek pircējiem piedāvātas par draudzīgām cenām. "Lai uzņēmums būtu veiksmīgs, tajā ir jāstrādā profesionāļiem, kuri ļoti labi pārzina savu preču sortimentu, to specifiku un klientu vajadzības. Piemēram, mēs piedāvājam plašu preču klāstu dārzam un atpūtai, sākot no puķu podiem un dārza instrumentiem līdz pat siltumnīcām, auto nojumēm un garāžām. Turklāt 95% preču, ko mēs tirgojam, atrodas uz vietas mūsu noliktavā, līdz ar to spējam nodrošināt ļoti ātru piegādi, kas šodien ir viena no e-komercijas atslēgām," stāsta uzņēmēja.