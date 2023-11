Sievietes organisms dzīves laikā piedzīvo daudzveidīgas pārmaiņas, bieži vien pat neapzinoties, kas tieši ietekmē veselības stāvokli. Taču šo faktoru ir daudz: ģenētika, dzīvesveids, vides ietekme, medicīniskā aprūpe un sociālie faktori.

No pubertātes līdz menopauzei notiek izmaiņas hormonālās sistēmas darbībā, kas, savukārt, ietekmē arī vispārējo veselību. It īpaši to var novērot sievietēm perimenopauzes periodā. Perimenopauze – laika posms pirms menopauzes, kad notiek hormonālās izmaiņas, kas var ietekmēt sievietes fizisko un emocionālo labklājību.