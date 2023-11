Vai vēlaties iegādāties jaunu datoru vai portatīvo datoru, bet negribat pārmaksāt? Tad jūs esat atraduši pareizo vietu! Mūsu veikalā notiek unikāla datoru un portatīvo datoru izpārdošana mājām un biznesam! Sakarā ar mūsu veikala pārcelšanos uz jaunām telpām, mēs esam piemērojuši atlaides datoriem un portatīviem datoriem līdz 70%! Tas ir neticami izdevīgs piedāvājums, ko nevēlēsities palaist garām!

Mūsu veikalā atradīsiet datorus un portatīvos datorus jebkuram mērķim un budžetam: sākot no mājas līdz biroja datoriem, no mācību līdz spēļu datoriem, no ekonomiskiem līdz elites klases datoriem. Mēs piedāvājam datorus un portatīvus datorus no tādiem pazīstamiem ražotājiem kā Apple, Asus, Acer, Dell, HP, Lenovo, MSI un daudziem citiem. Jūs varēsiet izvēlēties datoru vai portatīvo datoru, kas atbilst jūsu cerībām, interesēm un finansiālajām iespējām. Jūs arī varēsiet izmantot mūsu datoru un portatīvo datoru uzstādīšanas, konfigurēšanas un apkalpošanas pakalpojumus.