Salīdzinoši nesen Maksātnespējas likumā tika veikti grozījumi, kas ievieš izmaiņas līdzšinējā tiesiskās aizsardzības procesa (TAP) regulējumā.

Īpašu uzmanību saista Maksātnespējas likuma 37.panta pirmās daļas 9.punktā ietvertais regulējums, kas liedz parādnieka kreditoram un citam piegādātājam vai pakalpojumu sniedzējam izvairīties no izpildāmu līgumu izpildes vai tos izbeigt, paātrināt vai citādi pārveidot parādniekam nelabvēlīgā veidā, izmantojot līguma klauzulu, kurā paredzēti šādi pasākumi, kas ir saistīti ar tiesiskās aizsardzības procesa lietas ierosināšanu vai izriet no tās.

Uzņēmējdarbības viens no pamatmērķiem ir gūt peļņu no savas saimnieciskās darbības. Peļņas gūšanas centieni, tostarp, dabiski ietver pasākumus, kas ir vērsti uz izvairīšanos no zaudējumu radīšanas. Līdz ar to sadarbības ierobežošana ar parādnieku, kuram ierosināts vai pasludināts TAP apstākļos, kad to pieļauj noslēgtie līgumi, būtu pilnā saskaņā ar "krietna un rūpīga saimnieka" mērauklas kritēriju.