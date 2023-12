To, cik strauji jau atkal ir pienācis Ziemassvētku gaidīšanas laiks, pamanām vien tad, kad aiz loga sāk putināt un kaimiņu logos parādās krāsainas svētku virtenes. Tas nozīmē, ka ir pienācis arī pēdējais brīdis, lai izlemtu, kā pavadīt laiku ar saviem tuviniekiem, tostarp kolēģiem - galu galā, tie ir cilvēki, ar kuriem kopā pavadām teju pusi gada. Turklāt korporatīvie pasākumi ir brīnišķīgs veids, kā vienoti atskatīties uz gada laikā paveikto, sajust sevi kā daļu no komandas un ar entuziasmu uzsākt jauno gadu!

Lai izvairītos no ikgadējās korporatīvo pasākumu rutīnas, Hampton by Hilton Riga Airport šogad piedāvā vairākus patiešām radošus veidus, kā pavadīt svētkus kopā ar darba kolektīvu lieliski aprīkotās viesnīcas telpās, turklāt dodot iespēju kombinēt trīs klasiskus piedāvājumus ar neparastām un radošām aktivitātēm.

Ja vēlaties sava darba kolektīva svētkus padarīt patiešām īpašus, izvēlieties svinīgas vakariņas, un saliedēšanās varēs norisināties izsmalcinātā gaisotnē! Hampton by Hilton šefpavāru radītie šedevri iekļauj sezonas garšas un rada apburošu pieredzi ikvienam vakariņu viesim – vakariņu gaitā katram viesim ir iespēja baudīt trīs dažādus ēdienus, iepriecinot visa kolektīva garšas kārpiņas!

Vai šie trīs svētku pavadīšanas varianti jau līdzinās svinībām, kas darba kolektīvā aizvadītas citus gadus? Tas ir tikai sākums! Ikvienu no šiem Hampton by Hilton piedāvājumiem iespējams papildināt, pievienojot citas aktivitātes, kas padarīs Jūsu izvēlēto vakaru vēl īpašāku.

5. Mākslas meistarklase – lieliska iespēja atbrīvot savas radošās dziņas, vienlaicīgi baudot glāzi vīna. Ja kādam no kolektīva rodas šaubas par to, no kura gala jāķeras klāt otai, pasākums norisinās profesionālu mākslinieku vadībā.