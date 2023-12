Rīgas brīvostas pārvaldes kapitālsabiedrība "LVR Flote" novembrī noslēdza līgumu ar Baltic Workboats AS par jauna daudzfunkcionāla hibrīdpiedziņas ledus klases kuģa iegādi. Kuģa iegādes projekta īstenošanas izmaksas 50% apmērā segs Eiropas klimata, infrastruktūras un vides aģentūras CINEA līdzfinansējums, un paredzams, ka kuģis ekspluatācijā tiks nodots līdz 2024. gada beigām. Papildus pamatfunkcijām, tas nodrošinās arī militārās izmantošanas iespējas – vajadzības gadījumā sniegs atbalsta funkcijas Latvijas Robežsardzes, Jūras spēku un Krasta apsardzes dienestiem, tādējādi paaugstinot valsts militārās mobilitātes kapacitāti.

Projektu īstenos Igaunijas kuģu būves uzņēmums Baltic Workboats AS, kas tiesības īstenot pasūtījumu ieguva atklāta konkursa rezultātā. Jaunais kuģis tiks būvēts vienā no vadošajiem Eiropas kuģu būves uzņēmumiem Damen Shipyards Hardinxveld, Nīderlandē, un pielāgots "LVR Flote" specifiskajām prasībām Baltic Workboats AS kuģubūvētavā Sāremā, Igaunijā.