Nav noslēpums, ka pēdējā gada laikā strauji pieaudzis iedzīvotāju pieprasījums pēc kvalitatīviem īres mājokļiem. Euribor likmei šaujoties debesīs, potenciālajiem pircējiem īpašuma īre šķiet pievilcīga iespēja, ko pierāda arī skaitļi: šobrīd īrēt īpašumu Rīgā ir par 9%* izdevīgāk, nekā to iegādāties ar bankas hipotēku. Īpašuma īrēšana ļauj nogaidīt un iekrāt, līdz nekustamā īpašuma tirgus kļūst labvēlīgāks pircēja rocībai, neupurējot sev vēlamo komforta līmenī. Tāpat īre nozīmē mazāk ilgtermiņa saistību un lielākas mobilitātes iespējas. Ja esi dzīvokļa vai privātmājas īpašnieks, izmanto iespēju gūt regulārus un stabilus ienākumus – nodod īpašumu īrei, uztici tā uzraudzību "Latio" un aizmirsti par visām rūpēm, kas saistītas ar īrnieka atrašanu, dokumentiem un citiem jautājumiem.

Nekustamais īpašums ir Tavs vērtīgākais aktīvs. Rīkojoties pārdomāti, izīrēšana var nest garantētu un stabilu peļņu. To, cik ienesīgs ir īpašums, parāda tā ienesīguma likme, kas aprēķina potenciālo gada peļnu no īpašuma izīrēšanas par iespējami labāko mēneša maksājumu. Izīrēt mājokli ir izdevīgi, sākot no 4% ienesīguma likmes, taču lielāka ieguldījuma atdeve būs īpašumiem, kuru ienesīgums svārstās no 5-10%. Apsekojot dzīvokli vai māju, nekustamā īpašuma speciālists palīdzēs noteikt stratēģiski piemērotāko un tirgum atbilstošāko īres maksu, vienlaikus nodrošinot labāko piedāvājumu potenciālajiem īrniekiem.