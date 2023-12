Pakrojas muiža, kas jau daudzus gadus atzīta par Gada tūrisma objektu un ir slavena ar ekskluzīviem festivāliem, prata pārsteigt arī šogad. Baltijas valstīs lielāko ziemas festivālu "Ziemassvētku kosmosa stacija" papildināja unikāla mūzika, pazīstamu režisoru radīti lāzera un gaismas šovi, kā arī profesionālu aktieru priekšnesumi, kas neatstāja vienaldzīgus. Pasākums izvērtās krāšņā izrādē.

Ziemas festivāls Pakrojas muižā šogad tiek organizēts jau 6. reizi. Būdama viena no pirmajām Eiropā, kas organizē šāda veida gaismas festivālus, muižas komanda ar saviem sniegumiem jau ir pārsteigusi simtiem tūkstošu cilvēku Tallinā, Varšavā, Kijevā un citur. "Mēs lepojamies ar to, ka uzstādām standartus Lietuvā un visā reģionā. Mēs esam gaismas festivālu pionieri valstī, tāpēc tagad, kad to šeit jau ir ļoti daudz, mēs ceļam latiņu vēl augstāk, esam pārkāpuši jaunu robežu.