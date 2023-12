Distanču slēpošana ir viens no tradicionālākajiem ziemas sporta veidiem, kas, pateicoties kvalitatīvam sporta inventāram un arvien augošam distanču slēpju trašu skaitam, piedzīvo nebijušu popularitāti. Tas arī likumsakarīgi, jo distanču slēpošana ir viens no demokrātiskākajiem tautas sporta veidiem, ar kuru var nodarboties jau no bērnības, turklāt bez vecuma ierobežojumiem, izvēloties savai fiziskai sagatavotībai un pašsajūtai atbilstošu slodzi, trases garumu un slēpošanas ilgumu. Ar sniegu bagātā ziema vienus aicina baudīt pasakainus dabas skatus, citus nodoties aktīvai sportošanai - distanču slēpošana sniedz abus: gan dabas baudījumu, gan nodrošina lielisku fizisku treniņu.

Vai zinājāt, ka distanču slēpošanā tiek nodarbinātas 90% muskuļu grupu? Slēpojot strādā ķermeņa augšdaļa (plecu josla, rokas), apakšdaļa (gurni, kājas), tāpat tiek noslogoti vēdera, muguras un sēžamvietas muskuļi. Lieliska atpūta, apvienota ar aerobo slodzi, kas palīdz atjaunot spēkus pēc darba nedēļas.

Ziema ir tikai sākusies, un ikviens var piepildīt savu apņemšanos uzkāpt uz slēpēm un iemēģināt kādu no daudzajām mūsu pašu distanšu slēpošanas trasēm.

Bet vispirms jāizvēlas distanču slēpošanas inventārs.

Kā izvēlēties slēpes?

Vispirms jānoskaidro, kādā solī plānojat slēpot – klasiskajā solī vai slidsolī?

Galvenās atšķirības starp slidsoļa un klasiskā stila slēpēm ir tādas, ka slidsoļa slēpes ir īsākas, ar cietāku profilu un izliektākas nekā klasiskā soļa slēpes. Klasiskā soļa slēpes, savukārt, ir garākas un mīkstākas. Izvēloties slidsoļa slēpes, Jūs ar tām nevarēsiet slēpot klasiskajā solī – varēsiet pastumties, bet atspērienu ar kāju uztaisīt nevarēsiet.

Distanču inventāra izvēle šobrīd ir ļoti liela, tāpēc katrs slēpotājs var izvēlēties, kādas slēpes pirkt. Distanču slēpju cenas svārstās no 60 līdz 600 Eiro, un ikvienam no zināmākajiem slēpju ražotājiem piedāvājumā ir plašs modeļu klāsts.

Pērkot jāievēro daži pamata ieteikumi:

Slīdsoļa slēpju garumam jābūt 5 līdz 15 cm virs auguma;

Klasiskā soļa slēpju garumam - 15 līdz 25 cm virs auguma;

Ja tehniski varat novaldīt garākas slēpes, tad vērts tādas iegādāties, lai slēpojot varētu attīstīt daudz lielāku ātrumu;

Smagākam slēpotājam arī vēlams iegādāties nedaudz garākas slēpes, lai līdzsvarotu smaguma punktu;

Pērkot budžeta slēpes, pietiks ievērot garuma rekomendāciju. Tālāk jau iegādāto distanču slēpju cenu

Pārējais inventārs

Distanču slēpju zābaki un nūjas ir ne mazāk svarīgi. Nopērkami četru veidu distanču slēpošanas zābaki: slēpošanas pārgājienu zābaki, slidsolim, klasiskajam solim un universālie slēpošanas zābaki. Klasiskā soļa zābaki ir zemāki un ar mīkstu zoli, lai varētu vieglāk saliekt pēdu atspēriena brīdī. Slidsoļa zābaki ir augstāki, ar potītes stabilizatoru un cietu zoli. Lai arī iesakņojies priekšstats, ka slēpošanas nūju garumam jābūt līdz padusēm , mūsdienu ieteikumi nedaudz atšķiras. Vispareizāk atrast internetā vai palūgt pārdevējam auguma un nūjas garuma atbilstības tabulu un vadīties pēc tās.

Slēpošana ir arī ģimeniska aktivitāte, tādēļ nedrīkst aizmirst par ģimenes mazākajiem locekļiem. Šajā rakstā atradīsiet noderīgu informāciju par slēpošanas inventāra izvēli bērniem.

Kur slēpot ar distanču slēpēm?

Kā zinot, ka šī ziema būs sniegiem bagāta, atklātas un pilnā jaudā strādā daudzas, tai skaitā jaunas trases. Vispirms jau Rīgā - Uzvaras parks, trases Lucavsalā un Purvciemā, Biķernieku trasē 5,5 km garais lielais distanču slēpošanas aplis. Pierīgas garākā 12 km distanču slēpošanas trase atrodas Ogres Zilos kalnos, kur iespējams slēpot no Ikšķiles līdz Ogrei un atpakaļ. Distanču slēpotājus gaida Sigulda, savukārt Madonas novadā ir iebraukta 20 km garā distanču slēpošanas trase sporta un atpūtas bāzē "Smeceres sils". Distanču slēpotājiem piemērotas īsākas trases var atrast daudzās vietās Latvijā un visur gaida slēpotājus.

