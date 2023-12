7. oktobra rītausmā aptuveni 2500 "Hamās" teroristi iebruka Izraēlas dienvidos un līdz saulrietam bija brutāli nogalinājuši vairāk nekā 1200 izraēliešu un ārvalstu pilsoņu, izvarojot jaunas sievietes un nogalinot simtiem vīriešu un sieviešu miera mūzikas festivālā "Nova". Vienlaikus teroristi plosījās Izraēlas kibucos un pierobežas kopienās, nogalinot veselas ģimenes, tostarp bērnus, sievietes un seniorus. Turklāt, aptuveni 240 izraēlieši un ārzemnieki tika vardarbīgi nolaupīti un nogādāti Gazas joslā, kur lielākā daļa no viņiem joprojām tiek turēti gūstā jau vairāk nekā 60 dienas. Nolaupīto vidū ir vecāka gadagājuma cilvēki, bērni, tostarp uz nolaupīšanas brīdi 9 mēnešus vecs mazulis, sievietes un vīrieši.

Laika posmā no 24. līdz 30. novembrim Izraēla un "Hamās" īstenoja pagaidu pamieru, atbrīvojot daļu "Hamās" nolaupīto ķīlnieku apmaiņā pret lielāku skaitu palestīniešu ieslodzīto no Izraēlas cietumiem, lielākoties tādiem, kuri tika arestēti par teroristiskiem uzbrukumiem pret izraēliešiem. Svarīgi apzināties šo spriedzi un uzskatu atšķirības starp abām pusēm – kamēr Izraēla uzstāja, lai tiktu abrīvoti nevainīgi, mazi bērni un viņu mātes, kurus "Hamās" 7. oktobrī brutāli sagrāba par ķīlniekiem, "Hamās" pieprasīja slepkavības mēģinājumos iesaistītu teroristu atbrīvošanu, precīzi novelkot skaidras robežas, kas atšķir "ISIS" līdzīgi domājošo "Hamās" no Izraēlas un tās demokrātiskajiem rietumu sabiedrotajiem.