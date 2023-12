Lai gan mantots īpašums var šķist kā vērtīga dāvana, nezināšanas rezultātā bieži vien jaunais īpašnieks saņem vairāk likstu nekā labuma, sevišķi, ja mantojuma apliecībā reālās tirgus vērtības vietā norādīta tikai īpašuma kadastrālā vērtība. "Latio" redzeslokā ik pa laikam parādās situācijas, kad nepareiza rīcība ar saņemto mantojumu noved pie zaudējumiem. Piemēram, saņemot mantojumā no vecmāmiņas dzīvokli, kāda kliente pie notāra ierosināja mantojuma lietu un saņēma apliecību, kurā norādīta dzīvokļa kadastrālā vērtība 15 000 EUR apmērā. Kliente samaksāja valsts nodevu par nekustamā īpašuma tiesību nostiprināšanu mantiniekam uz notāra izsniegtas apliecības pamata un iesniedza dokumentus zemesgrāmatā, lai pārreģistrētu dzīvokli uz sava vārda. Pēc tam kliente vērsās pie "Latio" ar mērķi īpašumu ātrāk pārdot, taču, iepazīstoties ar dzīvokli, darījumu vadītājs norādīja – pārdošanas cena šim īpašumam drīzāk sasniedz 50 000 EUR. Lai pārdotu dzīvokli par šādu cenu, klientei būtu jāmaksā 20% kapitāla pieauguma nodoklis teju 7000 EUR apmērā, jo mantojuma apliecībā norādītā kadastrālā vērtība ir krietni zemāka. Ja kliente būtu laikus norādījusi mantojuma apliecībā īpašumam atbilstošo tirgus vērtību, no pārdošanas neveidotos apliekamais ienākums un kapitāla pieauguma nodoklis nebūtu jāmaksā.

Viens no sarežģītākajiem nekustamā īpašuma darījumu veidiem ir darījums ar kopīpašumu, kad vairākiem īpašniekiem ir tiesības uz vienu un to pašu īpašumu. Visbiežāk tā ir daudzdzīvokļu ēka, kur katram īpašniekam pieder tikai viņa domājamā daļa. "Latio" regulāri saskaras ar gadījumiem, kad pircējs pašrocīgi mēģinājis nokārtot darījumu, taču rezultātā par jauno dzīvesvietu ieguvis papildus apgrūtinājumus. Viens no piemēriem: vīrietis sludinājumu portālā noskatījis sev piemērotu dzīvokli. Runājot ar pārdevēju, pircējs uzzina, ka dzīvoklis atrodas ēkā, kas ir kopīpašums, taču pārdevējs rada uzticību un pārliecina, ka visi kaimiņi ir atsaucīgi, draudzīgi un vienmēr pratuši atrisināt jebkurus ar kopīpašuma lietām saistītus jautājumus. Abi vēlas pēc iespējas ātrāk noslēgt darījumu un vienojas iztikt bez pārējo kopīpašnieku informēšanas. Tāpat pārdevējs pierunā no kopējas summas pircējam maksāt 50% par nekustamo īpašumu, bet otru pusi – kā par lietotu kustamo mantu. Neilgi pēc darījuma noslēgšanas un ievākšanās jaunajā sapņu dzīvoklī, viens no "draudzīgajiem" kaimiņiem uzzina, par kādu summu dzīvoklis ir iegādāts un saprot, ka arī viņam šis dzīvoklis ir "pa kabatai". Izmantojot izpirkuma tiesības, kaimiņš tiek pie īpašuma par izcili izdevīgu cenu, pie tam atbrīvotu no lietotām mēbelēm! Ja puses darījuma kārtošanai būtu piesaistījušas "Latio" speciālistus, pirkuma līgumā būtu norādīta gan patiesā nekustamā īpašuma cena, gan kopīpašniekiem piedāvātas pirmpirkuma tiesības.