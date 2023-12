Ida-Viru novads ir daudzveidīgs piejūras dabas, piekrastes nogāžu un mežonīgās dabas apvienojums. Šajā rakstā jūs atradīsiet desmit īpašas vietas dabā Ida-Viru novadā.

Lai apbrīnotu kaļķakmens klinti, no Sakas ir vērts doties pa ceļu gar kaļķakmens klinti uz Toilu. No tās paveras brīnišķīgs skats uz Somu līci. Skaidrā dienā pie apvāršņa var redzēt majestātiskās Tūtarsāres salas un Sūrsāres salas formas. Atceries, ka jābūt uzmanīgam klints malas tuvumā!

Apmeklējot novadu, noteikti iegriezieties Sakas muižā. Muižas viesnīcas pagalmā atrodas skatu tornis, no kura paveras skats uz tālo Somu līci. Labos laikapstākļos var apskatīt trīs salas, kas pirms Otrā pasaules kara piederēja Somijai: Suursaar, Väike Tütarsaar un Tütarsaar. Ceļš līdz Suursaarei no Igaunijas krasta ir aptuveni 65 kilometrus garš. No Sakas var nokāpt pa kāpnēm uz jūras krastu. Kāpnes, kas vijas lejup pa klints malu, ved cauri sulīgai piekrastes birzītei. Mežs, kas aug zem klints, var mierīgi augt, jo meža tehnika tam nevar piekļūt. Tāpēc vecie ozoli un kļavas ir milzīgas, tāpat kā visur augošās papardes. Klinšu mežs ir viens no Igaunijas senākajiem un raksturīgākajiem mežu tipiem.