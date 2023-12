Šodien, 11.decembrī ostā piestājis 12 klāju pasažieru kuģis "Viking Cinderella", kas kompānijas "Viking Line" organizēto ziemas kruīzu Stokholma-Rīga-Stokholma ietvaros uz Rīgu atvedis 1122 tūristus no Skandināvijas, visvairāk no Zviedrijas, Norvēģijas, Somijas, Dānijas, bet arī no Vācijas, Polijas, Lielbritānijas un citām valstīm. Šomēnes Rīgas ostā ir pieteikti divi "Viking Cinderella" apmeklējumi, otrais gaidāms pēc nedēļas, 18.decembrī.

Šī nav pirmā kuģa "Viking Cinderella" viesošanās Rīgas ostā, bet vēl nekad tas Rīgu nav apmeklējis ziemā. Trīs dienu kruīza laikā kuģa pasažieriem tiek piedāvāts izbaudīt maģisku Ziemassvētku atmosfēru un apmeklēt "vienu no vismājīgākajiem Eiropas Ziemassvētku tirdziņiem UNESCO pasaules mantojuma pilsētā Rīgā".

Pateicoties Rīgas ostas un tās partneru aktīvam darbam, reklamējot Rīgu kā izcilu kruīza galamērķi nišas un ārpussezonas kruīziem, Rīgas pilsētas piedāvājums ziemas sezonā kļūst arvien atpazīstamāks starptautisko kruīza kompāniju vidū. Nozares žurnāla "Seatrade Cruise Review" decembra izdevumā par Rīgu tiek rakstīts: "Ar tradicionālajiem Ziemassvētku tirdziņiem un izgaismojumu Rīga spēj radīt īpaši pievilcīgu maģisku noskaņu un ir atzīta par vienu no labākajiem ziemas galamērķiem Eiropā. Pilsētas svētku rotājumi un Ziemassvētku tirdziņa priekpilnā rosība, kas pārsteidz ar brīnišķīgām garšām, smaržām un skaistiem dāvanu piedāvājumiem, atdzīvina pilsētas ielas un rada īstu Ziemassvētku sapņa noskaņu. Kā rāda kruīza kuģu pasažieru aptaujas, Rīga kopumā tiek atzīta par lielisku kruīza galamērķi, galvenokārt pateicoties ostas atrašanās vietai, kas ir ļoti tuvu Vecpilsētai, plašajam ekskursiju klāstam un pilsētas daudzveidīgajam piedāvājumam."

Tuvāko gadu laikā Rīgā sagaidāmas vēl vairākas ārpussezonas (ziemas) kruīza kuģu vizītes –2024. gada decembrī Rīgu kruīza tūres "Scandinavian Wonderland & Christmas Market" ietvaros divreiz plāno apmeklēt Francijas luksusa kruīzu kompānijas "Ponant" ekspedīciju kuģis "Le Commandant Charcot". Savukārt kompānijas "Viking Line" kuģi 2024. gadā trīs dienu kruīzu ietvaros Rīgu apmeklēs vēl četras reizes - divas vizītes plānotas septembrī un divas vizītes decembrī. Rīgas apmeklējums iekļauts arī Lielbritānijas kompānijas "Ambassador Cruise Line" kruīza "Nordic City Escape" maršrutā, un šī kuģa vizīte paredzēta 2025.gada februārī.

Saskaņā ar Rīgas brīvostas šī brīža operatīvajiem datiem, nākamā gada kruīza sezonai Rīgas ostā pieteiktas 68 kuģu vizītes. Paredzēts, ka sezona sāksies 25. aprīlī ar Francijas kruīza kompānijas "Ponant" kuģa "Le Bellot" vizīti un noslēgsies 17. decembrī ar šīs pašas kompānijas ekspedīcijas kuģa "Le Commandant Charcot" vizīti.

