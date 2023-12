"Protams, svētku laiku caurvij dāvināšanas prieks, tomēr dažādu iemeslu dēļ cilvēki dāvanas nereti izvēlas nepārdomāti, un tās nav piemērotas saņēmējam. Visādu nieku, sadzīves un citu priekšmetu ražošanā ir patērēti apjomīgi dabas resursi, un, ja lietām nav pielietojuma, tas izrādās veltīgi vai, vēl trakāk, – izmestas dāvanas rada vides piesārņojumu. Tāpēc, lai samazinātu svētku svinēšanas ietekmi uz vidi, dāvanas ir jāiegādājas pārdomāti – tā, lai saņēmējam tās patiešām noder. Un, ja nu tomēr gadījies pašam saņemt kādu nelietderīgu dāvanu, nodot to cita cilvēka rokās, kam tā varētu noderēt. Tāpēc esam izveidojuši pirmos "Dāvanu maiņu skapjus" Latvijā, kas ļaus videi draudzīgā un līdzcilvēkus iepriecinošā veidā atbrīvoties no dāvanām, kas nešķiet noderīgas," stāsta vides resursu apsaimniekošanas uzņēmuma "Eco Baltia vide" valdes priekšsēdētājs Jānis Aizbalts.

"Dāvanu maiņas skapji" laikā no 12. decembra līdz 15. janvārim atradīsies trīs vietās Latvijā. No 12. decembra skapis darbosies TC "Domina Shopping" (Rīgā) un TC "Šokolāde" (Siguldā), bet no 13. decembra – TC "Rietumu centrs" (Liepājā). Iedzīvotāji aicināti skapjos ievietot dāvanas, kas pašiem nešķiet noderīgas, bez speciāla iepakojuma vai, ja nepieciešams, caurspīdīgā dāvanu iepakojumā, lai saturs būtu redzams citiem. Tāpat vēlams pievienot dāvanai kartīti ar jauku novēlējumu svētkos. "Dāvanu maiņas skapja" pamatā ir ideja, ka tajā novietotās dāvanas ir brīvi pieejamas, un, ieraugot kādu sev derīgu lietu, to var droši paņemt. Kā norāda iniciatīvas autori, iedzīvotāji aicināti skapjos neievietot pārtikas produktus ar īsu uzglabāšanas laiku. Dāvanas, kas skapī atradīsies pēc iniciatīvas beigām, tiks nodotas labdarības organizācijai "Otrā elpa".