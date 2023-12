Pirms pusotra gada Eiropas Komisija izziņoja 100 Eiropas Savienības pilsētas, kas apņēmušās līdz 2030. gadam kļūt par klimatneitrālām viedpilsētām. Katrā ES valstī nominēta viena vai vairākas pilsētas un Latvijā šo nomināciju ieguvušas Rīga un Liepāja.

Kā diskusijā norādīja Rīgas domes izpilddirektora padomniece klimatneitralitātes jautājumos Alise Pizika, Rīgā šī stratēģija tiek veidota, par pamatu ņemot "Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu". Klimata pilsētas līgumam ir trīs daļas – ambīcija, aktivitāšu plāns un investīciju plāns, no kurām investīciju plāns ir visizaicinošākais, jo tas tiek veidots no jauna un definē, cik daudz un dažādas investīcijas ir nepieciešamas, lai īstenotu stratēģijā noteiktās ambīcijas un aktivitātes. Darbu pie stratēģijas Rīga sāka šī gada pavasarī, bet nu jau uzsākts aktīvais stratēģijas koprades process, kā ietvaros pašvaldība kopā ar iedzīvotājiem koprades procesā izstrādā stratēģijas plānus, vadlīnijas un definē sasniedzamos mērķus katrā no jomām. Stratēģijas izstrādes procesu Rīga plāno pabeigt 2024. gada pavasarī, kad dokumentu arī plānots iesniegt Eiropas Komisijai, lai iegūtu "zaļo karodziņu" – sertifikātu, kas apliecina izstrādātā plāna kvalitāti. Izrietoši, līdz ar sertifikāta saņemšanu, Rīga varēs pretendēt uz būtiski lielāku finansējumu savu klimatneitralitātes mērķu sasniegšanai.