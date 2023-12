No decembra sākuma starp diviem Rīgas brīvostā strādājošajiem termināļiem – Rīgas universālo termināli (RUT) un Baltic Container Terminal (BCT) ir uzsācis kursēt regulārs konteineru vilciens jeb "shuttle train", nodrošinot ātrāku un drošāku konteineru nogādi uz terminālos apkalpotajiem kuģiem. Tādējādi tiek ne vien uzlabota kravu aprite ostas teritorijā, bet arī no autotransporta atslogota termināļu infrastruktūra, ostas autoceļi un, kas būtiski ostai piegulošu apkaimju un citiem Rīgas iedzīvotājiem - arī pilsētas ielas.

Rīgas brīvostas pārvaldnieks Ansis Zeltiņš savukārt, norāda, ka "ar autotransportu pārvadāto kravu apjomi uz un no Rīgas ostas pēdējos gados ir ievērojami auguši." Ja pirms pieciem gadiem ar autotransportu pārvadāja ap 33% no ostas kravām, tad pašreiz šis apjoms ir pieaudzis līdz 68%. Pieaugošās autotransporta plūsmas rada paaugstinātu noslodzi uz ostas un Rīgas autoceļiem, veido sastrēgumus pilsētā, rada diskomfortu iedzīvotājiem un piesārņo vidi. "Jaunizveidotais konteinervilcienu savienojums starp ostas termināļiem ir veiksmīgs projekts kravu plūsmu pārvirzīšanai no autotransporta uz dzelzceļu, kas palīdz risināt pieaugošā autotransporta radītās problēmas ostā un pilsētā," turpina Rīgas ostas pārvaldnieks.

Risinājumi Rīgas pilsētas un ostas atslogošanai no pieaugošajām autotransporta plūsmām tiek meklēti arī nacionālā mērogā. "Rīgas brīvostas pārvalde kopā Rīgas valstspilsētas pašvaldību plāno uzsākt darbu pie vietējo kravu pārvadājumu pārvirzīšanas no autotransporta uz dzelzceļu. Rezultātā tiktu efektīvāk izmantota dzelzceļa infrastruktūra, savukārt Rīgas pilsēta un osta atslogota no kravas autotransporta, sastrēgumiem un CO2 izmešiem. Tāpat plānots uzsākt diskusiju par sauszemes loģistikas punktu izveidi Latvijā kravu konsolidēšanai, uzkraušanai no autotransporta uz dzelzceļu un tālākai transportēšanai uz Rīgas ostu," skaidro Rīgas brīvostas pārvaldnieks Ansis Zeltiņš.