Natural zīmols piedāvā dažādus sejas, matu un ķermeņa kopšanas līdzekļus, kuri ir ilgtspējīgi, dabīgi un ētiski ražoti. Tie ir radīti, lai sniegtu labākās rūpes par ādu, nedarītu kaitējumu dabai un sniegtu iespēju rūpēties par sevi un savu labsajūtu pēc iespējami dabiskāk un pārdomātāk. Katru gadu okeānā nonāk 14 miljoni tonnu plastmasas, turklāt 80 % no visiem jūras piesārņojošajiem atkritumiem ir tieši plastmasas atkritumi. Izvēloties Natural produkciju, ir iespējams palīdzēt samazināt vienreizlietojamās plastmasas daudzumu, kas piesārņo vidi un sadalās mikroplastmasā. Natural produkti ir ilgtspējīgi un draudzīgi dabai, jo 97 % to sastāvdaļu ir dabiskas izcelsmes, iepakojums ir 100 % pārstrādājams un 50 –100 % no iepakojuma pudelēm veidotas no pārstrādātas plastmasas.