IT un tehnoloģiju industrijas uzņēmums "Playtech Live Latvia" ikdienā mudina savus darbiniekus iesaistīties dažādās sociālajās aktivitātēs un labajos darbos, kas veicinātu pozitīvu ietekmi uz sabiedrību. Tas ietver ne tikai grūtībās nonākušu cilvēku atbalstīšanu, bet arī rūpes par tiem, kas paši nespēj lūgt palīdzību, – četrkājainajiem mīluļiem dzīvnieku patversmēs.

"Jau agrāk esam atbalstījuši dzīvnieku patversmes, bet šogad kampaņa ir daudz nopietnāka. Esam izveidojuši brīvprātīgo komandu, kurā šobrīd iesaistījušies 43 mūsu darbinieki. Jau divas reizes esam braukuši uz "Ķepu-ķepā", lai ne tikai nogādātu dzīvniekiem mūsu sarūpētos ziedojumus, bet arī fiziski palīdzētu patversmes darbiniekiem, izstaidzinot suņus. Plānojam to darīt arī turpmāk," stāsta "Euro Live Technologies" darba devēja tēla vadītāja Līga Vālodze.

"Playtech Live Latvia" birojā Rīgā arī izveidota plaša sludinājumu siena, pie kuras izvietotas suņu un kaķu, kas meklē mājas, bildes. Mērķis – tos darbiniekus un viesus, kuri pieņēmuši lēmumu kļūt par mājdzīvnieka saimniekiem, mudināt dot iespēju kādai radībiņai, kurai nav māju. Citiem vārdiem sakot – adoptēt, nevis pirkt. Arī pašā uzņēmumā netrūkst tādu, kas savu mājdzīvnieku adoptējuši no patversmes.

"Diemžēl joprojām ir daudz tādu cilvēku, kas uzskata, ka pamest suni vai kaķi nav nekas sevišķs. Pamesto mājdzīvnieku skaits turpina pieaugt, un tikai mēs, cilvēki, varam šiem dzīvnieciņiem palīdzēt. Mēs no sirds ticam, ka visi kopā varam padarīt pasauli labāku, ķepaiņa pirkšanas vietā izvēloties adopciju un atbildīgi pieņemot lēmumu par mīlošu un drošu māju nodrošināšanu ķepainim visas viņa dzīves garumā," min uzņēmuma pārstāve.

Tiesa, šis nav tikai iedvesmojošs stāsts par to, ka mēs varam kādam dzīvnieciņam dot mājas. Iespēju, kā palīdzēt, ir gana daudz, un jo īpaši ziemā patversmēm noderēs jebkāds atbalsts. Arī "Playtech Live Latvia" nākotnes plānos ir atkārtoti doties ciemos uz patversmi. Turklāt vēl viens nākotnes mērķis ir brīvprātīgo komandai piesaistīt vēl vairāk dalībnieku, lai jau kuplākā skaitā varētu palīdzēt četrkājainajiem draugiem.

"Playtech" ir pasaulē lielākais tiešsaistes spēļu programmatūru nodrošināšanas uzņēmums. Daļa no tā ir "Playtech Live Latvia" (SIA "Euro Live Technologies") – viens no lielākajiem IT un tehnoloģiju uzņēmumiem Latvijā, kurā strādā vairāk nekā 1900 darbinieku, nodrošinot pakalpojumus dažādiem industrijas uzņēmumiem.