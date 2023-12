Dažāda veida gaismas festivāli kļuvuši ļoti populāri gan Latvijā, gan Lietuvā, aicinot ziemas tumšumu vismaz uz brīdi nomainīt ar maģisku, krāsainu un izgaismotu pasaku pasauli. Bet kā izvēlēties gaismas festivālu, lai nebūtu jāviļas? Baltijā lielākais ziemas festivāls šobrīd norisinās Lietuvas Pakrojas muižā, kas atrodas vien 40 km attālumā no Latvijas robežas. Pasākuma organizatori, kas rīko gaismas festivālus jau sesto gadu, atklāj, kā atpazīt patiešām kvalitatīvu pasākumu un pienācīgi tam sagatavoties.

"Pirmkārt, ir svarīgi saprast, ko vēlaties un kādu izklaidi meklējat. Lai gan pasākumus sauc vienādi – par gaismas festivāliem, – tie ir ļoti dažādi. Daži no tiem paredzēti īsam apmeklējumam, vienkārši patīkamai pastaigai skaistā vidē. Citi ir lielāki un piedāvā daudzveidīgāku izklaidi, kur var kvalitatīvi pavadīt vismaz pusi dienas.

Par to ir svarīgi iepriekš painteresēties, lai izvairītos no situācijas, kad jūs ieradīsities uz īsu laiku, bet vēlēsieties redzēt un izmēģināt visu, tāpēc būs jāsteidzas vai jādodas prom, izbaudot tikai nelielu daļu no svētkiem. Un tieši otrādi – ja esat noskaņojušies garākai izklaidei, var nākties vilties, ja tā beigsies pēc stundas," stāsta Baltijā lielākā ziemas festivāla "Ziemassvētku kosmosa stacija" Pakrojas muižas komanda.