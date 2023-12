Mūsdienās cilvēki savu profesionālo dzīvi vairs neaizvada vienā darba vietā, bet sava mūža laikā vairākas reizes maina ne vien darbavietu un pozīciju, bet arī pārkvalificējas citās jomās, cenšoties atrast sev optimālāko amatu. Domājot par darbu bankā, iespējams, nāk prātā dažādi stereotipi – ka darbs norit tikai klātienē, darba apstākļi ir neelastīgi, ir nepieciešama finanšu izglītība. Ir vairāki tipiski mīti par darbu bankās, bet skaidrosim, cik patiesi tie ir.

Darba devēji, tostarp bankas, sākoties Covid-19 pandēmijai, gana ātri pielāgojās jaunajiem apstākļiem un nodrošināja visu nepieciešamo, lai darbinieki varētu strādāt tā sauktajā hibrīdrežīmā, daļu laika strādājot no mājām, bet daļu – birojos. Šī pieeja ir saglabājusies arī pēc pandēmijas, un, kā novērojam, tas ir viens no ieguvumiem, ko sagaida un īpaši novērtē arī jaunie darbinieki bankā. Piemēram, Luminor darbiniekiem ir vēl papildu iespēja 90 dienas gadā strādāt no jebkuras valsts Eiropas Savienībā, tā rūpējoties arī par darba un privātās dzīves līdzsvaru.